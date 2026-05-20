獨／首度揭露！20家壽險「未來獲利寶庫」 第1季進帳千億元

台灣壽險業正式邁入IFRS 17新制時代，過去藏在精算假設中的神祕數字終於掀開面紗。被會計師視為壽險業「未來長期獲利寶庫」的合約服務邊際（CSM），第1季成績單出爐。20家壽險正式開帳後的首季CSM累計總額高達2兆5723億元，這筆龐大資產，本質上就是保險公司已穩賺在手、未來將隨著時間逐年釋放變為實質營收的「獲利金庫」。其中六大壽險合計就超過2兆元，占整體市場近八成，顯示大型壽險公司仍掌握主要長年期保單市場。

觀察這座2.5兆元的寶庫分佈，前六大壽險的累計CSM就吃下了全市場近八成的份額。其中，國泰人壽以5,361.1億元拔得頭籌（含越南子公司），富邦人壽以4,275億元緊追在後；南山人壽則以3,813.4億元位居第三；第四至第六名依序為新光人壽的2,802.6億元、凱基人壽2,408.6億元、台灣人壽1,721.8億元。

若觀察第1季新契約保費CSM增額，全體壽險業增加1,137.2億元，以國泰人壽增加272.7億元最多（含越南子公司新契約CSM約2億元），富邦人壽增加190.6億元居次，新光人壽則增加177.1億元為第三；南山人壽、凱基人壽與台灣人壽的第1季新契約保費CSM金額分別達119.9億元、81.7億元、26.3億元。

若從季增率觀察，新光人壽季增率超過7%，在六大壽險中成長最為吸睛；中小型及外商壽險方面，法巴人壽季增逾20%為所有壽險第一，全球人壽與合庫人壽季增皆超過8%，反映部分公司近年積極銷售保障型與高價值商品，逐步推升未來獲利水位。

而外界最關注的莫過於這龐大金庫，短期內將如何反哺損益表？根據20家壽險業首度揭露的「未來一年內預期釋放金額」統計，全體壽險業短期內預計將解鎖高達1,568.1億元的CSM利潤，可逐步轉為獲利認列。而以一年內釋放率來看，多數大型壽險落在4%至7%之間，其中國泰人壽一年內預計釋放331.4億元最多，富邦人壽281.9億元居次，新光人壽187.3億元、南山人壽161.2億元、凱基人壽146.1億元、台灣人壽73.1億元，光是六大壽險，短期一年內就可釋放1,181億元，當於損益表「大補丸」就位。

壽險業者表示，在IFRS 17下的CSM可直接反映會計準則下未來可逐步實現的利潤，而未來CSM競爭將不再只是比規模大小，更重要的是成長率與釋放穩定度。若公司CSM成長快，但釋放率過低，代表獲利回收期拉長；反之，若釋放率過高，也可能意味商品偏短年期、未來成長動能有限。因此，在IFRS 17時代下，CSM已成為觀察壽險公司長期經營能力的新核心指標。