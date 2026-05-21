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產險2026年前四月保費逾千億

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

今年前四月國內產險業簽單保費收入出爐，合計20家產險簽單保費收入突破千億元，達1,083.7億元，年增7.1%。

簽單保費收入市占前三名依然是富邦產險、國泰產險和新光產險（2850）。但市占前十名中，泰安、明台和南山產險皆有兩位數成長，其中泰安產險年增近二成，表現最為強勁。

前四月簽單保費收入前十名依次為富邦、國泰、新光、新安東京海上、明台、和泰、泰安、華南、旺旺友聯及南山產險。前十大中，包括富邦、明台、泰安、南山等四家的成長動能，皆優於業界平均，其中泰安成長19.4%、明台15.6%、泰山14.3%、富邦8.5%。

根據統計，前四月簽單保費以富邦產險276.2億元居冠，整體市占率達四分之一強，其為國泰產137.4億元，年增3.8%，市占率12.6%，第三則為新光產101.3億元，年增6.5%，市占率9.3%。

從各項產險簽單保費收入的年增長來看，今年前四月年增達二位數的產險包括商業火險、漁船險、船體險、信用險及健康險。前二年高成長的工程險，因相對基期高，以及綠電工程新案減少，今年前四月工程險的簽單保費收入呈現年減1.7%。 至於車險方面，新車買氣不如預期，消費者多持觀望態度，前四月車險簽單保費收入僅年增1.9%。

國泰 富邦 和泰

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