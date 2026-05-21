第1季國際收支連二季逆差

中央銀行昨（20）日公布2026年第1季國際收支統計，儘管經常帳順差達625.3億美元、創歷史次高，但受到外資匯出、壽險海外投資及企業全球布局擴大影響，金融帳淨流出648.6億美元，同樣創歷史次高，整體國際收支呈現逆差46.6億美元，為連續第二季出現逆差。

國際收支逆差代表一段期間內對外支付資金大於自海外流入的資金，亦即外匯流出高於流入。不過，央行經濟研究處行務委員蔡美芬表強調，目前台灣經常帳仍維持大幅順差，顯示出口及整體實質經濟表現依然穩健，金融帳淨流出則主要與企業全球化布局及跨境資金調度需求升高有關，並非單純資金撤離。

蔡美芬指出，近年全球供應鏈重組，加上地緣政治風險升溫，台灣企業積極赴墨西哥、東協及美國等地投資設廠，企業營運模式也由過去單一據點，轉向跨區域、多點布局帶動國際間資金運用規模擴大，也推升金融帳淨流出。