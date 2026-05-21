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元大壽推動成長陪伴列車

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽攜手基督教芥菜種會舉辦「愛心文具包」募集活動，並於日前舉辦致贈儀式。元大人壽／提供
元大人壽攜手基督教芥菜種會舉辦「愛心文具包」募集活動，並於日前舉辦致贈儀式。元大人壽／提供

面對弱勢學童在成長與學習資源上的落差，企業積極投入社會關懷行列。根據衛福部2026年統計資料顯示，國內18歲以下弱勢學童已超過7萬人，許多孩子在求學過程中，不僅面臨課業壓力，更承受家庭資源不足帶來的挑戰。對此，元大人壽持續推動「元大成長陪伴列車」公益活動，攜手社會各界募集愛心資源，希望以實際行動陪伴弱勢孩子穩健成長。

此次活動聚焦協助財團法人基督教芥菜種會所設立的「社子島助人網」課後學習基地班，針對國中、小弱勢學童募集愛心文具組，盼透過實用的學習用品，為孩子送上一份溫暖支持。日前雙方舉辦致贈儀式，由元大人壽代表親手將文具組與祝福送到孩子手中，傳遞企業關懷與社會溫度。

元大人壽在與芥菜種會合作過程中發現，不少孩子因單親、隔代教養或家庭經濟困難等因素，在資源相對匱乏的環境中成長。當孩子面對生活與課業壓力時，若能獲得穩定陪伴與支持，將有助於建立自信與未來發展方向。

元大人壽特別號召內部同仁及長期合作的文具供應商共同響應公益，以募集愛心文具組方式，依不同學齡需求準備學習用品，希望透過知識與教育的力量，為孩子開啟更多可能性。募集公告發出不到半小時即迅速額滿，透過員工與合作夥伴共同投入，放大社會影響力，讓善意形成正向循環。 

基督教芥菜種會執行長李肇家表示，社區是支持孩子與家庭的重要力量，當企業願意投入在地關懷，就能為脆弱家庭建立更穩定的支持網絡。他也感謝元大人壽以實際行動支持弱勢學童，讓孩子在學習路上獲得更多陪伴與鼓勵，也讓社區中的關懷持續發生。

元大人壽強調，保險業的核心價值不僅在於提供保障，更希望成為社會安定與溫暖的重要力量。除了透過保險商品與服務守護民眾生活外，也將持續投入公益活動，善盡企業社會責任，未來將持續挹注更多資源，推動多元且創新的弱勢關懷行動。

衛福部 公益

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