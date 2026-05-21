玉山推永續牧場賦能專案

玉山銀行攜手慕渴公司（下稱鮮乳坊）推動「永續牧場賦能專案」，聚焦「酪農人才培育」及「責任乳品生產」兩大面向，整合金融資源與畜牧專業，守護動物福祉並支持在地酪農產業發展。期望補足人才斷層、提升生產標準，促進產業鏈永續發展，成為推動社會共好的重要能量。

玉山長期深耕ESG領域，此次專案中扮演價值驅動者角色，透過「社會責任授信」支持鮮乳坊推動社會責任專案，引導資金投入對環境與社會具正面影響的生產模式。致力提升食品安全、健全食物體系、打造韌性酪農產業。

在人才培育方面，推動「牧場人才培育計畫」，目標培育超過13位獸醫與動物科學專業人才，推動以動物福祉為核心的飼養與管理體系。同時協助合作牧場取得「動物福利標章認證」與產銷履歷雙重驗證，提升牧場管理與乳品可追溯性，落實社會影響力，達成兼顧經濟效益與社會回饋的雙重目標。

鮮乳坊作為通過認證的B型企業與社會創新指標單位，自創立以來，將公平交易視為企業核心的經營原則，秉持共好的價值觀，向酪農收購生乳並持續優化收購制度，承諾將盈餘10%回饋酪農，並提供長期穩定的合約保障，以確保合理報酬。鮮乳坊不僅致力守護動物福祉，更帶領契作牧場達到國際頂尖乳質水準，成為許多米其林主廚與指標餐廳指定品牌，持續朝專業保健乳品的目標邁進。

玉山積極響應永續規範、接軌國際趨勢，率先導入IFRS永續揭露準則，並持續推動多元永續議題。本次跨界合作不僅將金融資源轉化為產業人才人才與技術投資，更是落實企業社會影響力的具體作為。未來，玉山將持續掌握顧客需求並提供客製化解決方案，攜手企業達成環境共生、社會共好的願景，邁向台灣永續轉型的新里程。