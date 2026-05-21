聽新聞
0:00 / 0:00

玉山推永續牧場賦能專案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山銀行攜手慕渴公司（下稱鮮乳坊）推動「永續牧場賦能專案」，聚焦「酪農人才培育」及「責任乳品生產」兩大面向，整合金融資源與畜牧專業，守護動物福祉並支持在地酪農產業發展。期望補足人才斷層、提升生產標準，促進產業鏈永續發展，成為推動社會共好的重要能量。

玉山長期深耕ESG領域，此次專案中扮演價值驅動者角色，透過「社會責任授信」支持鮮乳坊推動社會責任專案，引導資金投入對環境與社會具正面影響的生產模式。致力提升食品安全、健全食物體系、打造韌性酪農產業。

在人才培育方面，推動「牧場人才培育計畫」，目標培育超過13位獸醫與動物科學專業人才，推動以動物福祉為核心的飼養與管理體系。同時協助合作牧場取得「動物福利標章認證」與產銷履歷雙重驗證，提升牧場管理與乳品可追溯性，落實社會影響力，達成兼顧經濟效益與社會回饋的雙重目標。

鮮乳坊作為通過認證的B型企業與社會創新指標單位，自創立以來，將公平交易視為企業核心的經營原則，秉持共好的價值觀，向酪農收購生乳並持續優化收購制度，承諾將盈餘10%回饋酪農，並提供長期穩定的合約保障，以確保合理報酬。鮮乳坊不僅致力守護動物福祉，更帶領契作牧場達到國際頂尖乳質水準，成為許多米其林主廚與指標餐廳指定品牌，持續朝專業保健乳品的目標邁進。

玉山積極響應永續規範、接軌國際趨勢，率先導入IFRS永續揭露準則，並持續推動多元永續議題。本次跨界合作不僅將金融資源轉化為產業人才人才與技術投資，更是落實企業社會影響力的具體作為。未來，玉山將持續掌握顧客需求並提供客製化解決方案，攜手企業達成環境共生、社會共好的願景，邁向台灣永續轉型的新里程。

玉山 永續 酪農

延伸閱讀

新北坪林「有種茶」 獲日本GOOD DESIGN AWARD肯定

嘉大與農水署推動光電風雨球場 新民校區活化打造綠能運動場

智慧經營／滙豐銀常務總監高雅德 以人為本 形塑高效團隊

Coupang 酷澎釋出數百名顧客服務職缺　深化在地營運布局 提升全台顧客體驗

相關新聞

國票金改選 公股實力大增 徵求委託書拿下9%股權

國票金將於5月29日舉行股東大會並改選董事，立法院財委會昨（20）日不少立委皆關切國票金控改選情況及後續人事布局。其中，財政部長莊翠雲透露，泛公股徵求委託書約取得9%股權，若公股金融事業取得經營主導權，將會秉持強化公司治理、提升營運績效，並確保投資效益及維護股東權益。

國泰世華銀綠色金融 報捷

國泰世華銀行昨（20）日宣布參與由永續發展基礎設施債務融資公司Pentagreen Capital管理的「綠色投資夥伴」（Green Investments Partnership, GIP）第二輪募資案，成為首家與GIP合作的台資銀行，授信資金將用於支持國際開發商投入綠色投資。GIP首輪募資為5.1億美元，預計取得國泰世華與相關投資人承諾後，累計承諾資本規模將推升至約8億美元。

玉山推永續牧場賦能專案

玉山銀行攜手慕渴公司（下稱鮮乳坊）推動「永續牧場賦能專案」，聚焦「酪農人才培育」及「責任乳品生產」兩大面向，整合金融資源與畜牧專業，守護動物福祉並支持在地酪農產業發展。期望補足人才斷層、提升生產標準，促進產業鏈永續發展，成為推動社會共好的重要能量。

元大壽推動成長陪伴列車

面對弱勢學童在成長與學習資源上的落差，企業積極投入社會關懷行列。根據衛福部2026年統計資料顯示，國內18歲以下弱勢學童已超過7萬人，許多孩子在求學過程中，不僅面臨課業壓力，更承受家庭資源不足帶來的挑戰。對此，元大人壽持續推動「元大成長陪伴列車」公益活動，攜手社會各界募集愛心資源，希望以實際行動陪伴弱勢孩子穩健成長。

國泰金調查 台股未來半年不看淡

股市5月連日創高，國泰金控昨（20）日公布5月國民經濟信心調查顯示，因美伊戰爭進入談判期，並在AI發展帶動下，民眾對股市樂觀指數上升至45.5，風險偏好指數也升至34.4，同創史上新高，逾六成民眾預期未來半年台股會再上漲，且有高達48%的民眾有意願持續持有股票，參加今年第2、3季上市櫃公司的除權息，遠高於去年的37%。

第1季國際收支連二季逆差

中央銀行昨（20）日公布2026年第1季國際收支統計，儘管經常帳順差達625.3億美元、創歷史次高，但受到外資匯出、壽險海外投資及企業全球布局擴大影響，金融帳淨流出648.6億美元，同樣創歷史次高，整體國際收支呈現逆差46.6億美元，為連續第二季出現逆差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。