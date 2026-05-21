國泰金調查 台股未來半年不看淡

股市5月連日創高，國泰金控（2882）昨（20）日公布5月國民經濟信心調查顯示，因美伊戰爭進入談判期，並在AI發展帶動下，民眾對股市樂觀指數上升至45.5，風險偏好指數也升至34.4，同創史上新高，逾六成民眾預期未來半年台股會再上漲，且有高達48%的民眾有意願持續持有股票，參加今年第2、3季上市櫃公司的除權息，遠高於去年的37%。

在對未來半年的台股表現預期中，有高達61.6%的民眾看漲未來半年的台股表現，相較上月大幅增加16.0個百分點；預期台股將下跌的比率則大幅收斂12.4個百分點，至16.1%。在風險偏好方面，本月願意增加現金或定存轉入股票投資的民眾比率提高至44.6%，較上月增長7.1個百分點，反映出民眾對股票資產的配置意願極為強烈。

隨著第2季上市櫃公司股東會陸續召開並決議股利分配，市場迎來一年一度的除權息旺季。調查時事題指出，合計有高達48%的民眾有意願持續持有台股ETF並參加除息潮，其中14.7%民眾表達「非常高」的參與意願，33%則為「意願相當高」，整體積極參與度顯著高於去年的37%。

此外，針對每年5月的報稅季，有些投資人會賣股變現繳稅，但國泰金調查結果顯示，有高達63%的民眾表示報稅季前出脫股票或基金的可能性不高或完全不可能。