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國泰世華銀綠色金融 報捷

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華銀行成為首家參與「綠色投資夥伴」（GIP）的台資銀行。Pentagreen Capital／提供
國泰世華銀行成為首家參與「綠色投資夥伴」（GIP）的台資銀行。Pentagreen Capital／提供

國泰世華銀行昨（20）日宣布參與由永續發展基礎設施債務融資公司Pentagreen Capital管理的「綠色投資夥伴」（Green Investments Partnership, GIP）第二輪募資案，成為首家與GIP合作的台資銀行，授信資金將用於支持國際開發商投入綠色投資。GIP首輪募資為5.1億美元，預計取得國泰世華與相關投資人承諾後，累計承諾資本規模將推升至約8億美元。

GIP隸屬新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）發起的「亞洲轉型融資夥伴關係」（Financing Asia’s Transition Partnership, FAST-P）旗下，由滙豐銀行及新加坡淡馬錫集團合作成立的Pentagreen Capital管理。希望透過多元化投融資架構，加速亞洲永續基礎建設發展，補足開發中市場綠色融資缺口。此次國泰世華參與GIP募資案，除展現台灣金融業投入國際永續金融的實務能力，也將進一步深化其國際投融資布局。

國泰世華表示，該平台採取投資與融資之組合模式，提供投融資機構更多元選擇，有助擴大國際資金參與，吸引更多金融機構、政府機構及國營企業等，共同支持東南亞及南亞的綠色基礎建設專案發展。GIP首輪募資即獲得眾多機構響應，包括如國際金融公司、澳洲出口融資局以及英國國際投資公司等機構參與，募得資金達5.1億美元。

國泰世華長年於亞洲多地推行永續金融專案，此次以台資銀行身分首獲邀請參與融資，資金將用於支持國際開發商投入綠色投資。國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示：「國泰世華銀行長期耕耘永續金融領域，並持續拓展海內外布局。此次非常榮幸能與新加坡金融管理局、淡馬錫控股及滙豐銀行攜手合作，參與GIP第二輪募資，成為首家參與GIP的台資銀行。這不僅是國泰世華的重要里程碑，更是台資銀行積極參與國際永續金融合作的展現。未來，國泰世華將持續深化在亞洲市場的布局，貢獻我們在永續領域的專業與實務經驗。」

國泰世華此次獲Pentagreen Capital邀請參與GIP融資，成為台灣首家參與該平台的銀行，將有助台資銀行深化與國際金融機構合作，也將進一步提升在亞洲永續金融市場的能見度。

國泰 國泰世華 滙豐銀行

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