國票金改選 公股實力大增 徵求委託書拿下9%股權

國票金（2889）將於5月29日舉行股東大會並改選董事，立法院財委會昨（20）日不少立委皆關切國票金控改選情況及後續人事布局。其中，財政部長莊翠雲透露，泛公股徵求委託書約取得9%股權，若公股金融事業取得經營主導權，將會秉持強化公司治理、提升營運績效，並確保投資效益及維護股東權益。

立法院財政委員會昨日邀請財政部及金管會就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告。國民黨立委賴士葆質詢時質疑，泛公股為了國票金改選花了400億元至500億元左右，由官股取得董事八席，民股則取得七席，為何泛公股還要支持耐斯集團出任副董事長？加上立法院在2003年5月30日提案決議通過，規定股東會改選董事、監察人時，公股股權代表不得支持非公股代表。

賴士葆昨日也提出臨時提案，要求財政部對所屬公股事業，當董事長及副董事長選舉時，公股代表不能投票給民股代表。不過，最後因在場人數未達法定門檻，不處理臨時提案。

對此，莊翠雲提出三點回應，第一，立法院2003年的決議是指股東會改選董事及監察人時候，公股不得支持民股，而非指董事會選任；第二，國票金董事提名，股東皆依照股權實力原則進行提名，另外，副董事長目前在國票金章程裡，本身就有設立副董事長職位，後續董事會召開後如何選任，必須尊重公司治理。

第三，國票金並不是屬於財政部的投資事業，財政部也沒有派任董事，而是泛公股事業依法完成提名，再由股東大會選出董事，這部分必須尊重整體公司治理。

民進黨立委郭國文提醒，副董事長選任及人事安排是否能化解外界疑慮，將考驗財長的智慧。對此，莊翠雲則回應，這部分屬於公司內部治理。另外，郭國文也提及國票金與公股合併的選項，莊翠雲強調先以穩定國票金經營權後強化公司治理。