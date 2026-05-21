聽新聞
0:00 / 0:00

國票金改選 公股實力大增 徵求委託書拿下9%股權

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
財政部長莊翠雲。 記者黃義書／攝影
財政部長莊翠雲。 記者黃義書／攝影

國票金（2889）將於5月29日舉行股東大會並改選董事，立法院財委會昨（20）日不少立委皆關切國票金控改選情況及後續人事布局。其中，財政部莊翠雲透露，泛公股徵求委託書約取得9%股權，若公股金融事業取得經營主導權，將會秉持強化公司治理、提升營運績效，並確保投資效益及維護股東權益。

立法院財政委員會昨日邀請財政部及金管會就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告。國民黨立委賴士葆質詢時質疑，泛公股為了國票金改選花了400億元至500億元左右，由官股取得董事八席，民股則取得七席，為何泛公股還要支持耐斯集團出任副董事長？加上立法院在2003年5月30日提案決議通過，規定股東會改選董事、監察人時，公股股權代表不得支持非公股代表。

賴士葆昨日也提出臨時提案，要求財政部對所屬公股事業，當董事長及副董事長選舉時，公股代表不能投票給民股代表。不過，最後因在場人數未達法定門檻，不處理臨時提案。

對此，莊翠雲提出三點回應，第一，立法院2003年的決議是指股東會改選董事及監察人時候，公股不得支持民股，而非指董事會選任；第二，國票金董事提名，股東皆依照股權實力原則進行提名，另外，副董事長目前在國票金章程裡，本身就有設立副董事長職位，後續董事會召開後如何選任，必須尊重公司治理。

第三，國票金並不是屬於財政部的投資事業，財政部也沒有派任董事，而是泛公股事業依法完成提名，再由股東大會選出董事，這部分必須尊重整體公司治理。

民進黨立委郭國文提醒，副董事長選任及人事安排是否能化解外界疑慮，將考驗財長的智慧。對此，莊翠雲則回應，這部分屬於公司內部治理。另外，郭國文也提及國票金與公股合併的選項，莊翠雲強調先以穩定國票金經營權後強化公司治理。

國票金 莊翠雲 財政部

延伸閱讀

國票金改選在即 立委提案副董選任公股不得支持非公股 財長這樣回應

國票金董事改選5/29登場 莊翠雲重申3原則

國票金風波延燒！藍委要公股不能對耐斯選副董投贊成票 財長三點回應

財部鬆口 評估金融「公民併」市場解讀國票金是可能對象

相關新聞

國票金改選 公股實力大增 徵求委託書拿下9%股權

國票金將於5月29日舉行股東大會並改選董事，立法院財委會昨（20）日不少立委皆關切國票金控改選情況及後續人事布局。其中，財政部長莊翠雲透露，泛公股徵求委託書約取得9%股權，若公股金融事業取得經營主導權，將會秉持強化公司治理、提升營運績效，並確保投資效益及維護股東權益。

國泰世華銀綠色金融 報捷

國泰世華銀行昨（20）日宣布參與由永續發展基礎設施債務融資公司Pentagreen Capital管理的「綠色投資夥伴」（Green Investments Partnership, GIP）第二輪募資案，成為首家與GIP合作的台資銀行，授信資金將用於支持國際開發商投入綠色投資。GIP首輪募資為5.1億美元，預計取得國泰世華與相關投資人承諾後，累計承諾資本規模將推升至約8億美元。

玉山推永續牧場賦能專案

玉山銀行攜手慕渴公司（下稱鮮乳坊）推動「永續牧場賦能專案」，聚焦「酪農人才培育」及「責任乳品生產」兩大面向，整合金融資源與畜牧專業，守護動物福祉並支持在地酪農產業發展。期望補足人才斷層、提升生產標準，促進產業鏈永續發展，成為推動社會共好的重要能量。

元大壽推動成長陪伴列車

面對弱勢學童在成長與學習資源上的落差，企業積極投入社會關懷行列。根據衛福部2026年統計資料顯示，國內18歲以下弱勢學童已超過7萬人，許多孩子在求學過程中，不僅面臨課業壓力，更承受家庭資源不足帶來的挑戰。對此，元大人壽持續推動「元大成長陪伴列車」公益活動，攜手社會各界募集愛心資源，希望以實際行動陪伴弱勢孩子穩健成長。

國泰金調查 台股未來半年不看淡

股市5月連日創高，國泰金控昨（20）日公布5月國民經濟信心調查顯示，因美伊戰爭進入談判期，並在AI發展帶動下，民眾對股市樂觀指數上升至45.5，風險偏好指數也升至34.4，同創史上新高，逾六成民眾預期未來半年台股會再上漲，且有高達48%的民眾有意願持續持有股票，參加今年第2、3季上市櫃公司的除權息，遠高於去年的37%。

第1季國際收支連二季逆差

中央銀行昨（20）日公布2026年第1季國際收支統計，儘管經常帳順差達625.3億美元、創歷史次高，但受到外資匯出、壽險海外投資及企業全球布局擴大影響，金融帳淨流出648.6億美元，同樣創歷史次高，整體國際收支呈現逆差46.6億美元，為連續第二季出現逆差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。