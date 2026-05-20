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台銀楊天立：若金價跌破4500美元 長線屬相對低檔

中央社／ 台北20日電

國際金價高檔震盪，台灣銀行貴金屬部經理楊天立今天說，各外資機構對金價預測分歧，部分下修黃金目標價，不過台銀認為，以長線而言，只要金價跌破每盎司4500美元，屬於相對低檔，建議投資人採定期定額方式布局。

楊天立今天下午出席台銀行慶大會後接受媒體聯訪，他表示，市場對美國聯準會升息方向的預期，仍是影響金價的主要因素。目前市場聚焦幾項重要變數，包括美伊戰爭何時結束、美國通膨與升息走勢，以及避險資金是否回流等。

楊天立觀察，近期各外資機構對於金價預測分歧，有部分外資機構開始下修黃金目標價，至每盎司5000美元左右，但多數大型投行仍維持在每盎司5400美元至6000美元以上的長線目標價。

至於台銀對後續金價的預期，楊天立說，以目前的情形來看，只要金價跌破每盎司4500美元，長線而言都屬於相對低檔，風險相對是小的。對一般民眾來說，比較推薦採「日日扣」定期定額方式布局，會比較穩定一點。

此外，台銀也會定期公布黃金撲滿乖離率判斷值，供投資人參考。楊天立解釋，這是為了以長期持有為目的的投資人所設定的指標，比較不適合短線操作。根據過去經驗，若乖離率超過20%，代表金價開始進入「超漲區」，可考慮設定減碼、暫停扣款；若乖離率降至5%甚至轉負，代表金價進入相對低點，是長期布局的時機。

台銀 金價

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