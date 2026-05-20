新青安4月受理及撥貸金額雙雙下滑 公股銀：回歸剛性需求

新青安政策將在7月底屆期，根據財政部20日公布8大公股銀行4月辦理新青安優惠房貸情形，受理、撥貸戶數及受理、撥貸金額皆同步比3月下滑，其中，8家公股銀行受理戶數月減895戶，受理金額也減少78.53億元；撥貸戶數月減196戶，撥貸金額也減少15.01億元。

根據統計，今年4月公股銀行受理新青安戶數共3,880戶、金額324.38億元，與3月相比，減少895戶及78.53億元；撥貸方面，也同樣呈現月減，4月撥貸戶數共4,055戶，金額330.87億元，與3月相比，撥貸戶數月減196戶、撥貸金額也月減15.01億元。

進一步檢視八大行庫4月受理新青安情形，其中，臺銀及土銀受理戶數皆超過700戶，分別為731戶及722戶，合庫銀則受理521戶，其餘皆低於500戶，若與3月相比，除了兆豐銀、合庫銀月增外，其餘皆呈現月減；至於撥貸戶數方面，土銀撥貸840戶居冠，台銀744戶居次、合庫銀558戶排名第三、兆豐銀521戶第四，其餘公股銀撥貸戶數均不到500戶。

公股銀行主管觀察，儘管新青安7月將屆期，但案件量看起來並沒有大幅度增加，顯示新青安件數回歸剛性需求，但由於目前房價下調的空間依舊有限，買賣雙方仍持續拉鋸當中。