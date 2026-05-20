凌忠嫄：盼修正國營事業管理法 鬆綁員工待遇限制

近年台銀招考人數連年減少，「金飯碗」失色，亦使各界關注國營金融機構員工薪酬待遇議題。台灣金控董事長凌忠嫄今天表示，盼修正國營事業管理法，援引憲法增修條文意旨，鬆綁對國營金融事業人員待遇及福利的限制。

台灣銀行今天舉行行慶大會，凌忠嫄致詞表示，台灣金控今年累積獲利表現佳，是因員工們共同努力，創造良好績效。不過有主管開玩笑說，績效再好有什麼用，都沒有反應到員工的薪酬，也有非常多立委關心台銀薪資待遇的議題，需要繼續努力突破，讓經營成果可以回饋到員工身上，否則無論是吸引人才、留才方面都會受影響。

台銀作為國營銀行，人員待遇除了要符合國營事業管理法，也要遵守「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」、「財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點」等規定。舉例來說，去年各家公股銀行獲利良好，相較多家公股金控年終獎金上看8個月，台銀的年終獎金依法最高就是4.4個月。

凌忠嫄接受媒體聯訪時也提及，民營金融機構一步步往前走，與台銀等100%國營的公股行庫距離不斷拉大，使得近年報考人數不斷降低，因此，她先前曾向行政院及立委們提出建議，盼修正國營事業管理法，鬆綁對國營金融事業人員待遇及福利的限制。

現行國營事業管理法規定，國營事業應遵節開支，其人員待遇及福利，應由行政院規定標準，不得為標準以外的開支。

凌忠嫄建議，現行憲法增修條文明定，國家對公營金融機構的管理，本於企業化經營原則，其管理、人事、預算、決算及審計，得以法律為特別規定。盼修正國營事業管理法，納入憲法增修條文意旨，讓台銀、土銀、輸銀等國營金融事業可另訂待遇及福利相關規定。

凌忠嫄也說，國營銀行肩負政策性任務，例如台銀為公教人員保險、舊制勞退等承保機關，並肩負中央銀行發行貨幣後的印鈔、管理、回收等工作，不過這些業務都不是基於獲利考量，而是扮演政府安定的角色。