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公民併傳聞滿天飛 第一金：沒要併購、獲利反創新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

第一金（2892）20日表示，目前無「金融公民」併購規劃，至於四家公股金控投信整併案仍在研議中，且因投信業務占金控比重不到1.5%，影響有限；反觀本業獲利持續走強，4月與前四月稅後純益同步改寫歷史新高。

第一金控指出，4月單月稅後純益近32億元，月增16.5%，創歷年同期新高；累計前四月稅後純益114億元、年增23.3%，每股稅後純益（EPS）0.79元，同步刷新歷史紀錄。

近期市場關注公股金控整併議題。第一金控表示，目前沒有「金融公民」併購規劃；至於四家公股金控旗下投信子公司合併案，目前仍在研議階段。

第一金控強調，投信事業不論資產或獲利，占金控整體比重都低於1.5%，即使後續推動整併，對整體營運影響也相對有限。

第一金控 金控 投信

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