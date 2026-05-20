臺銀黃金王子：金價走勢仍穩 這價位為底部區相對安全

黃金價格近期盤整並力守4,500美元關卡，有「黃金王子」之稱的臺灣銀行貴金屬部經理楊天立今表示，現在股市吸走了非常多資金，但種種壓力下黃金還是盤得很穩，尤其當價格到4,500美元以下應是相對低價或底部區，此價位到今年內八個月風險相對小。

臺銀20日舉辦127周年行慶及回饋黃金存摺客戶的「黃金恆久遠、財富永留傳」抽獎活動，凡客戶於1月1日至4月30日活動期間內，其黃金存摺帳戶買進加回售累計達20公克者即可獲得1次抽獎機會，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推。抽出最大獎為價值80,000元黃金存摺，該活動反應熱烈，符合抽獎資格筆數達77.7萬筆，整體業務量成長逾120%。

展望金價，楊天立會後受訪時表示，目前市場目光的焦點第一是升息，當升息預期愈強烈時的確會使金價承壓，另美債殖利率現在漲得很兇也壓抑金價，加上資金效應，錢往股市跑，風險性資產吸了非常多資金，但縱使如此黃金還是很穩，基底的現貨需求佳，尤其一些央行在較低檔時會進場，整體目前較大的外在市場壓力之下，金價的盤整相當穩定。

他說，短期內觀察重點包括美伊戰爭何時結束；通膨和升息走向；資金面回籠，最近開始股市震盪可能會有避險資金回流。

楊天立觀察，整體外資對黃金目標價有下修，目前比較低的目標價修正到5,000美元，但較高的還是有維持在6000美元以上，過去一個多月來外資看法開始有點分歧，但會下修的都不是最大的銀行，比較大型的銀行多還維持在5,400到6,000美元以上。

不過，他強調當價格到4,500美元以下應該是相對低價或底部區，對於一般民眾推薦使用黃金撲滿投資，日日扣其實相對成本穩定；至於單筆進場以目前來看4,500美元以下風險小，從現在看到今年內這八個月風險相對小。