兆豐票券50周年慶祝茶會 兆豐金董座董瑞斌期許再創高峰

兆豐票券今年迎來50周年，20日舉辦50周年慶祝茶會，包括中央銀行業務局局長謝鳳瑛、兆豐金（2886）董事長董瑞斌、兆豐金總經理張傳章等皆出席。董瑞斌也期許，兆豐票券持續在穩健的基礎上精進專業、提升應變能力，下一個50年再創高峰。

央行銀行業務局局長謝鳳瑛致詞時表示，回顧50年前的金融情況，民國65年當時台灣出口經濟雖然是蓬勃發展，但金融體系也面臨結構性問題，因中小企業融資管道相對有限，兆豐票券的前身中興票券，就是在這樣的背景下成立，對於台灣貨幣市場發展有非常重要的歷史意義，從此企業開始有短期融通資金管道，投資人有更多元短期資金的運用選擇，央行也有更靈活的政策傳遞媒介，因而帶動票券業的業務量快速擴張，直到民國80年代政府陸續開放銀行業可以兼營票券業務，新的票券公司則陸續成立，票券市場的競爭格局也面臨重大轉變。

儘管如此，謝鳳瑛指出，中興票券（兆豐票券的前身）還是以非常穩健的財務體質、專業的服務能力，持續鞏固市場地位，直到民國91年台灣金融業跨入金控時代，中興票券也加入兆豐金集團，完成重大策略轉型，隨後正式更名為兆豐票券，她指出，這50年來，儘管兆豐票券經歷石油危機、亞洲金融危機、疫情、地緣政治風險及利率環境變動等，但每個事件都證明兆豐票券的韌性，且表現相當穩健。

作為兆豐金控的大家長，董瑞斌致詞時也表示，50年對一家公司來說，是一段很不容易的歷程，過去半世紀以來，兆豐票券對於台灣經濟發展有很大的貢獻，透過票券公司提供短期資金融通，票券業扮演很關鍵的角色，隨後也帶動國票、華票等票券公司成立。他期許，兆豐票券在穩健的基礎上，持續精進專業、提升應變能力，迎向下一個更永續、更輝煌的50年。

展望後續，兆豐票券代理董事長陳適毅在會後則表示，今年最大挑戰在於利率環境，因為利率會影響獲利及資產負債配置，他指出，原本去年編列預算時，預期今年可能會降息，但目前美債殖利率高達4.6%、4.7%，恐怕又要升息，儘管利率環境不好，但票券公司總是要應對，應對方式就是調降外幣債券部位。他強調，仍會努力達成金控所交付的目標，今年稅後純益目標28億元，必須要好好加把勁。