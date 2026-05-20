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新青安房貸4月受理撥貸雙雙月減 行庫：房市觀望氣氛

中央社／ 台北20日電

財政部今天公布新青安2026年4月統計數，受理、撥貸戶數與金額均呈月減格局，8家公股銀行受理戶數3880戶、月減19%，受理金額新台幣324.38億元，同樣較3月衰退19%。行庫主管指出，房市處於價量盤整階段，主要是受成交觀望期拉長、房市回歸自住需求等因素影響。

根據財政部今天釋出新青安房貸統計數據，今年4月新青安受理戶數3880戶、金額324.38億元，較3月減少895戶、78.53億元，減幅均為19%，為今年排除2月春節干擾因素後最低表現，亦低於去年同期水準。

撥貸情形方面，同樣呈現月減，整體撥貸共4055戶、撥貸金額330.87億元，分別較3月衰退5%、4%，若與去年同期相較，數值幾乎與去年4月持平。

檢視8大行庫今年4月承作新青安情形，8家公股行庫呈現增減互見。台銀受理731戶最多、土銀722戶次之、合庫銀521戶排名第3，其餘公股銀受理戶數都不到500戶。

撥貸情形方面，土銀撥貸840戶居冠、台銀744戶排名第2、合庫銀558戶第3、兆豐銀521戶排名第4，其餘公股銀撥貸戶數均不到500戶。

與3月數據相較，整體撥貸戶數占受理比率，自96.59%略增至96.65%，整體撥貸金額占受理比率由96.21%微升至96.28%，且8家公股行庫比率均高於9成。

公股行庫主管觀察，因消費者信心趨於保守，加上成交觀望期拉長，房市回歸自住需求，仍處於價量盤整的階段，另一方面，由於市場上仍有自住、換屋等剛性需求支撐，預期今年房市交易量將會與去年大致持平。

新青安房貸

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