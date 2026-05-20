新青安房貸4月受理撥貸雙雙月減 行庫：房市觀望氣氛

黃金價格近期盤整並力守4,500美元關卡，有「黃金王子」之稱的臺灣銀行貴金屬部經理楊天立今表示，現在股市吸走了非常多資金，但種種壓力下黃金還是盤得很穩，尤其當價格到4,500美元以下應是相對低價或底部區，此價位到今年內八個月風險相對小。

2026-05-20 18:39