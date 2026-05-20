看好高雄楠梓區潛力 台北富邦銀行新設分行開幕

看好高雄楠梓區發展潛力，台北富邦銀行新設立楠梓分行今天正式開幕，盼滿足在地居民與企業的多元金融需求；隨著中南部主要城市人口結構與生活圈轉變，北富銀未來也將持續優化布局。

北富銀今天發布新聞稿，楠梓區鄰近高雄市政府推動的高科技S廊帶核心區域，近年隨著半導體產業布局擴展，包括台積電設廠所帶動的產業群聚效應，相關供應鏈廠商陸續進駐，地區發展快速。同時，鄰近高雄大學特區的生活環境與學區資源，也吸引外來人口移入，形成新興住宅聚落，帶動金融服務需求穩定成長，是高雄發展動能最顯著的區域之一。

北富銀表示，楠梓分行的設立，除了提供存匯、授信及財富管理等多元金融商品與服務，滿足在地居民與家庭不同人生階段的金融需求外，也期望發揮企業金融專業，協助區內產業營運發展與資金運用安排，強化對區域經濟的支持。

隨著中南部主要城市人口結構與生活圈轉變，北富銀也持續優化經營布局，遴選具發展空間的區域設立據點，擴大服務範圍，逐步建構更為完整的金融服務網絡。