兆豐票券50週年 董瑞斌期許再創高峰

兆豐票券今天舉行50週年慶祝茶會，兆豐金董事長董瑞斌表示，期待兆豐票券在現有基礎上繼續扮演好角色，為台灣金融業、經濟發展、企業資金需求做出最好貢獻，期許下一個50年再創高峰。

兆豐票券自1976年成立，成為台灣第一家專業票券金融公司。兆豐票券今天下午在中山堂光復廳舉行50週年慶祝茶會，包括兆豐金董事長董瑞斌、兆豐金總經理張傳章、兆豐票券代理董事長陳適毅、中央銀行業務局局長謝鳳瑛與百位法金客戶都出席。

董瑞斌致詞時表示，50年對個人、對公司都是很了不起的成就，過去作為台大經濟系學生時，也曾參訪當時兆豐票券的前身即中興票券。當時台灣金融市場還沒開放民營銀行，經濟發展過程中需要資金融通，透過票券提供短期資金融通工具給企業界，後續帶動很多票券公司如中華票券、國際票券發展。

展望未來，董瑞斌盼兆豐票券在現有基礎上繼續扮演好角色，為台灣金融業、經濟發展、企業資金需求做出最好貢獻，期許下一個50年再創高峰。

陳適毅致詞時表示，回顧過去半世紀以來，兆豐票券肩負連結貨幣市場的重要使命，為市場注入活水，並支持企業發展，感謝公司同仁共同打拚，也謝謝金融同業一路以來的信任，才能有現在的成果。放眼未來，全球金融環境快速變遷，兆豐票券將持續成為貨幣市場的活水，共同邁向下一個更輝煌的50年。

陳適毅會後受訪時表示，目前美債殖利率高達4.6%，後續可能微幅調降外幣債券部位因應。票券公司獲利、資產負債配置都受利率環境影響，去年原預期今年有機會降息，但隨著外在環境改變，今年挑戰是可能還會升息，經營需加把勁，力拚全年稅後獲利新台幣28億元。