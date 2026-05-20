央行：2026年首季國際收支逆差46.6億美元 金融帳淨資產增加648.6億美元

立委楊瓊櫻今日在財委會上質疑，現在因為護病比新政策，要住院才有給付，但現在一日手術當日出院，使保險人不易獲得理賠，金管會副主委陳彥良回應，了解民眾的痛點，特別在以往的終身醫療的確容易出現這類問題，金管會已對相關保單進行數量盤點，會在三個月內完成。

2026-05-20 12:29