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央行：2026年首季國際收支逆差46.6億美元 金融帳淨資產增加648.6億美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行今公布115年第1季經常帳順差625.3億美元，金融帳淨資產增加648.6億美元，國際收支逆差46.6億美元。

本季經常帳順差較上(114)年同季增加328.4億美元，以下為經常帳主要項目說明： (一)商品貿易順差580.1億美元，較上年同季增加309.7億美元，主要受惠於新興科技應用需求持續熱絡，出口擴增。 (二)服務收支逆差34.2億美元，較上年同季增加3.5億美元，主要係旅行支出增加。(三)初次所得順差92.2億美元，較上年同季增加23.6億美元，主要係居民對外直接投資所得收入增加。(四)二次所得逆差12.7億美元，較上年同季增加1.4億美元，主要係工作者匯出款增加。

至於金融帳方面：(一)本季直接投資淨資產增加73.7億美元。其中，居民對外直接投資淨增加100.1億美元，外資來台直接投資淨增加26.4億美元。(二)證券投資淨資產增加415.1億美元。其中，居民對外證券投資淨增加161.7億美元，主要係銀行部門增持國外債券及民間部門增持國外股權證券；非居民證券投資淨減少253.4億美元，主要係外資減持台股。(三)衍生金融商品淨資產減少2.3億美元，主要係其他金融機構收取衍生金融商品處分利益，資產減少。(四)其他投資淨資產增加162.2億美元，主要係其他民間部門國外存款及貿易授信增加。

央行

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