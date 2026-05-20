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金管會副主委陳彥良：TISA兒少帳戶將推出 下周公布方案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會副主委陳彥良表示，TISA兒少帳戶將推出，下周將公布方案。圖／本報資料照片
金管會副主委陳彥良表示，TISA兒少帳戶將推出，下周將公布方案。圖／本報資料照片

金管會副主委陳彥良在今日財委會上答覆立委李坤城質詢時指出，繼推出TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）之後，將推出鎖定7至18歲的兒童和青少年的「TISA兒少帳戶」，相關版本將在下周公布。

陳彥良指出，目前正加緊腳步研議中，對此李坤城關注，是否會有政府補助？並表示希望在手續費上更為便利，而且研議補助，對此陳彥良回應，將在下周明確的宣布，讓7至18歲的兒童與青少年適用，以讓孩子在18歲時有第一桶金，這也是「全齡化金融安全網」，預計下周就會宣布該利多政策。

陳彥良也表示，正和投信業者研議中，希望能在手續費及管理費有更多的讓利。

TISA 金管會 李坤城

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