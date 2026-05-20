挺過關稅、中東戰事衝擊 新興債雙位數報酬表現亮眼

2026年以來全球金融市場歷經中東地緣政治衝突，但觀察全球債市表現，新興市場債上漲1.98%的表現不僅超越美國公債跌幅0.34%與美國投資等級債漲幅0.15%，甚至領漲美國非投資等級債的漲幅1.04%，展現出相對抗震能力。對此，國泰投顧總代理的摩根士丹利新興市場債券基金的投資團隊共同主管布萊德・高德瑞（Brad Godfrey）指出，新興市場債強勁表現凸顯新興市場的基本面已今非昔比。

2025年，美國主導的全球關稅政策一度引發全球市場恐慌，新興市場債表現卻未受到明顯衝擊，摩根⼤通新興市場債券環球多元化指數全年報酬來到14.30%。多數新興市場國家具備更穩健的貨幣政策框架、更具公信力的通膨目標機制，以及更嚴謹的財政紀律，使其整體抗壓能力顯著提升，更能應對外部衝擊。摩根士丹利新興市場債券團隊長期追蹤各國政策品質所得到的投資啟示，即一國政策的穩定性與一致性，往往是國際資金配置的重要考量因素，而2025年的市場經驗凸顯一項關鍵轉變：新興市場債表現韌性是建立於基本面與政策可信度提升。

進入2026年來第1季，中東地緣衝突升級，布蘭特原油一度衝破每桶120美元。國泰投顧研究指出，過去這類外部能源衝擊，往往會驅動油價上漲，引發新興市場的通膨竄升與國際收支平衡壓力。但觀察市場反應，3月份的新興市場債指數利差僅小幅擴張25個基本點，相比之下，美國非投資等級債利差擴張26個基本點，意味從「債券利差擴張使債券價格減損」角度來看，新興市場債已更具備基本面支撐來面對衝擊；進一步來看，根據彭博研究追蹤全球主要23個新興市場經濟體中，有22個國家的外匯存底於過去一年呈現成長，反映多數新興市場國家外部緩衝能力顯著提升，已建立更充足的外部防禦能力。對投資人而言，過去三年間、任何一個月進場、投資持有一年期間之新興市場債的平均報酬率，可遞交兩位數報酬表現達10.17%，值得留意。

摩根士丹利新興市場債券團隊專注於新興市場美元主權債及公司債布局，投資團隊關注新興市場國家變化，甚或被市場錯誤定價的新興市場國家，多樣性布局具轉機題材，聚焦自下而上的國家基本面選擇至關重要。國泰投顧總代理的摩根士丹利新興市場債券基金的投資團隊致力於全面尋找具轉機題材、國家基本面強勁的新興市場國家主權債布局，投資人可以透過此基金捕捉新興債的「資本利得」與「債息」機會。