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野村投信：需留意評價面與基本面落差帶來修正風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村鴻運基金經理人邱翠欣從產業供應鏈分析，部分關鍵零組件仍面臨供應偏緊的情況，對於出貨節奏與短期營收可能帶來不確定性，亦可能使個股表現波動加劇。此外，企業資本支出持續擴張，未來是否能順利轉化為獲利動能，亦需持續觀察。因此，在整體多頭趨勢未變的情況下，仍需留意評價面與基本面落差所帶來的修正風險。

在全球科技產業持續回溫與AI應用需求快速擴張帶動下，台股維持強勢格局。野村台灣運籌基金經理人姚郁如表示，科技龍頭企業財報優於預期，以及半導體龍頭台積電上修全年展望，使市場對企業獲利前景轉趨樂觀，進一步支撐股市延續多頭走勢，在企業獲利持續成長與產業能見度明確的背景下，台股中長期仍具正向發展動能。

野村投信投資策略部副總樓克望從產業面觀察分析，AI相關需求持續擴大，已成為推動這輪市場的重要核心動能。從先進製程、IC設計到封裝測試，再延伸至AI伺服器與資料中心建置，整體供應鏈呈現全面成長態勢。此外，關鍵零組件如散熱、電源管理、CCL／PCB與ABF載板等，亦受惠於高效能運算需求提升而同步受益。另一方面，光通訊與低軌衛星等成長型應用持續發展，也為相關企業帶來新的營運機會與想像空間，使台股產業結構更具多元性與延展性。

邱翠欣從產業供應鏈分析，部分關鍵零組件仍面臨供應偏緊的情況，對於出貨節奏與短期營收可能帶來不確定性，亦可能使個股表現波動加劇。此外，企業資本支出持續擴張，未來是否能順利轉化為獲利動能，亦需持續觀察。因此，在整體多頭趨勢未變的情況下，仍需留意評價面與基本面落差所帶來的修正風險。

邱翠欣認為，操作策略建議維持偏多思維，但需同步提高風險控管意識，採取「掌握主流、靈活輪動」的投資策略。在產業配置上，仍以AI產業鏈為核心主軸，優先布局具長期成長動能與競爭優勢的企業，包括先進製程、IC設計、封測，以及高效運算相關供應鏈。同時，可關注受惠AI應用發展的關鍵零組件族群，如：散熱、電源管理與高速傳輸材料等。

姚郁如建議投資人操作節奏上，可順勢參與強勢族群表現，並適時進行汰弱留強。對於短期漲幅已高的個股，可採取分批獲利了結策略，並將資金轉向具補漲潛力或基本面持續改善的標的。相對而言，傳統產業與部分非電子族群因資金動能較弱，短期表現可能落後，建議以選股方式審慎布局。

野村投信表示，台股在企業獲利成長與產業趨勢帶動下，多頭架構仍可延續，但在指數處於高檔區間之際，市場波動度可能提高。投資人應在把握結構性成長機會的同時，兼顧資產配置與風險分散，以穩健參與行情並提升中長期投資效益。

樓克望提醒，需留意短期市場風險逐步浮現。首先在資金面方面，融資餘額與市場槓桿操作水位偏高，顯示部分資金進場態度趨於積極，當市場出現修正時，可能放大盤勢波動。此外，國際政經情勢仍存在變數，特別是中東地緣政治風險未解，萬一油價持續維持高檔，需當心中期通膨預期心理是否承壓，進而壓縮主要央行降息空間，影響全球資金動能與市場評價。

台股 台積電

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