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元大人壽成長陪伴列車 攜手員工、供應商共同送暖

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽攜手基督教芥菜種會舉辦「愛心文具包」募集活動，並於日前舉辦致贈儀式。（圖／元大人壽提供）
元大人壽攜手基督教芥菜種會舉辦「愛心文具包」募集活動，並於日前舉辦致贈儀式。（圖／元大人壽提供）

面對弱勢學童在成長與學習資源上的落差，企業也積極投入社會關懷行列。根據衛生福利部115年統計資料顯示，國內18歲以下弱勢學童已超過7萬人，許多孩子在求學過程中，不僅面臨課業壓力，更承受家庭資源不足帶來的挑戰。對此，元大人壽持續推動「元大成長陪伴列車」公益活動，攜手社會各界募集愛心資源，希望以實際行動陪伴弱勢孩子穩健成長。

此次活動聚焦協助財團法人基督教芥菜種會所設立的「社子島助人網」課後學習基地班，針對國中、小弱勢學童募集愛心文具組，盼透過實用的學習用品，為孩子送上一份溫暖支持，鼓勵他們安心學習、勇敢追夢，進一步翻轉未來。日前雙方也特別舉辦致贈儀式，由元大人壽代表親手將文具組與祝福送到孩子手中，傳遞企業關懷與社會溫度。

元大人壽表示，公司長期投入公益活動，除持續推動關懷高齡長者的「樂齡守護列車」外，也關注兒少與弱勢家庭議題。在與芥菜種會合作過程中發現，不少孩子因單親、隔代教養或家庭經濟困難等因素，在資源相對匱乏的環境中成長。當孩子面對生活與課業壓力時，若能獲得穩定陪伴與支持，將有助於建立自信與未來發展方向。

元大人壽指出，芥菜種會多年來積極建構在地助人網絡，串聯企業與社會資源，持續陪伴脆弱家庭與學童，幫助其從受助逐步邁向自立。此次公司也特別號召內部同仁及長期合作的文具供應商共同響應公益，以募集愛心文具組方式，依不同學齡需求準備學習用品，希望透過知識與教育的力量，為孩子開啟更多可能性。

活動推出後，也獲得公司員工熱烈回響。元大人壽透露，募集公告發出不到半小時即迅速額滿，許多來不及參與的同仁還主動詢問是否能加開名額，希望有機會加入愛心行列，展現企業內部高度凝聚力與公益熱忱。公司認為，透過員工與合作夥伴共同投入，不僅能放大社會影響力，也讓善意形成正向循環。

基督教芥菜種會執行長李肇家表示，社區是支持孩子與家庭的重要力量，當企業願意投入在地關懷，就能為脆弱家庭建立更穩定的支持網絡。他也感謝元大人壽以實際行動支持弱勢學童，讓孩子在學習路上獲得更多陪伴與鼓勵，也讓社區中的關懷持續發生。

元大人壽強調，保險業的核心價值不僅在於提供保障，更希望成為社會安定與溫暖的重要力量。除了透過保險商品與服務守護民眾生活外，也將持續投入公益活動，善盡企業社會責任，未來將持續挹注更多資源，推動多元且創新的弱勢關懷行動，實踐永續經營理念，為社會注入更多正向能量。

社子島 元大人壽

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