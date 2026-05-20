沒住院就不理賠、傳統醫療險跟不上醫療變革 金管會3個月盤點現有保單

立委楊瓊瓔今（20）日於立法院財政委員會會議提及，因醫療技術進步與門診手術取代住院手術趨勢，但部分傳統醫療險因仍以「住院」作為理賠要件，導致影響保險給付，要求金管會全面盤點受衝擊保單與保戶權益。對此，金管會副主委陳彥良回應，理解此為民眾的痛點，初步規劃將於3個月內完成盤點，並向立委提出報告。

陳彥良指出，早期終身醫療險多以住院作為理賠基礎，但現今醫療環境已有很大改變。過去金管會也曾針對白內障手術等案例進行調整，逐步將門診手術納入給付。

保險局副局長陳清源說明，現行市場上確實已有部分保單不再以住院作為唯一條件，只要符合手術條件即可理賠。針對目前市面商品與可能受影響情況，保險局將進一步盤點，並請壽險公會協助檢視相關商品設計與保障內容。

陳彥良回應，此議題牽涉多年來整體醫療與保險環境變化，需要逐項盤點與檢視，初步規劃將於3個月內完成盤點並提出報告。