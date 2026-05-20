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一日手術使民眾更難獲保險給付 金管會：三個月內完成保單數量盤點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
一日手術使民眾保險給付更不易，金管會：三個月內完成相關保單數量盤點。 圖／本報資料照片
一日手術使民眾保險給付更不易，金管會：三個月內完成相關保單數量盤點。 圖／本報資料照片

立委楊瓊櫻今日在財委會上質疑，現在因為護病比新政策，要住院才有給付，但現在一日手術當日出院，使保險人不易獲得理賠，金管會副主委陳彥良回應，了解民眾的痛點，特別在以往的終身醫療的確容易出現這類問題，金管會已對相關保單進行數量盤點，會在三個月內完成。

保險局副局長陳清源備詢時指出，的確很多給付以住院為基礎，保險局現在已盤點市面上以住院為理賠基礎的保險數量，並請公會因應原本手術需要住院才能進行，改成「一日手術」即可進行對於保戶造成的衝擊；陳彥良也表示，會在三個月盤點出數量，並思考對策。

不過多數壽險業者認為，由於當初合約上白紙黑字規定要「住院」才能理賠，倘若現在連一日手術都可理賠，業者的理賠負擔一定暴增，而且等於違背原契約，要解決此一問題恐不容易。

金管會 保單 立委

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