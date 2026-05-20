公股行庫資產市占近半 整體競爭力卻下滑 立委要財政部提書面報告

立法院財政委員會20日邀請財政部及金管會就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告。立委賴惠員關切，公股行庫資產市占近半，但整體競爭力20年來卻持續下滑，包括資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）皆下降，要求財政部提出書面報告。

立委賴惠員指出，台灣公股行庫資產占本國銀行體系約48~52%，遠高於美國的不到1%，韓國及日本則約20%左右，若國家掌握近半的金融市場，是否屬於健康的市場？

財政部長莊翠雲先是表示，公股行庫在經營議題持續與市場競爭，同時也兼負政府的政策任務，因此具有一定的意義。

賴惠員進一步提出資料統計，分別將公股與民營銀行2005年與2025年的經營績效進行對比，其中，公股行庫在2005年的資產報酬率（ROA）約0.75%~0.9%領先民營，但到了2025年，不僅明顯下滑至0.35%~0.55%，也落後民營銀行。

在股東權益報酬率（ROE）部分，公股行庫在2005年的ROE約8.5%~10%，也同樣優於民營，但到了2025年，ROE已降至4.5%~7%，已低於民營銀行表現，公股行庫的競爭力明顯下降。

賴惠員指出，公股行庫市占近半，公股管理20年，但整體競爭力卻持續下滑，包括ROA下降、ROE下降、淨利差（NIM）皆落後於民營行庫，顯示國際競爭力未見提升，她在會中也要求財政部，須在兩個月內給予書面報告說明。

立委顏寬恆也關注公股行庫員工薪水低，就連公股行庫行員也遭戲自己是「免洗桂圓（櫃員）」，因為目前公股行庫所提出的招募人才薪資標準，基本上跟知名手搖飲薪資差不了多少。