立委關切失智理賠爭議 金管會副主委陳彥良：責成壽險公會研議失智險

本報日前報導揭露金管會主委彭金隆推動失智症專屬保單、自動理賠等照顧患者的新構想，引起外界重視，立委王世堅今日在財委會質詢時關心失智症患者，建議應積極推動失智保險，不只金錢補助，而且讓保險給付可直接幫助老人家在安養機構的支出，對此金管會副主委陳彥良回應，已責成壽險公會研議「失智險」，另外關於費用給安養機構的給付，也可事先以「預開型的信託」執行。

王世堅強調專門的失智保險重要性，他指出，多數的保險公司的爭議案例，就是由於失智老人請求的理賠而來，這些患者往往未能獲得保險公司理賠，而且原因經常是保前就有失智現象，但並未察覺，而使失智並未包括在保險理賠範圍。

王世堅強調，類似爭議太多，包括金融評議中心的相關案例，高齡者占比平均由110年度44%，增至現在有80.38%，多半和失智症有關，非高齡者只是其一半不到，可見重要性。

陳彥良回應，已責成公會研議失智險中，另外關於費用給安養機構的給付，也可事先以「預開型的信託」執行，王世堅則建議，失智險可與安養信託相輔相成；陳彥良也指出，目前安養信託有21萬人，從去年114年3月至115年3月，成長率已有25%，可見已漸獲重視。