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政府幫年輕人存第一桶金？金管會：兒少版 TISA 下周將亮相
兒少版TISA最快下周亮相。立委李坤城20日詢問，政府是否將推出「兒少版TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」。金管會副主委陳彥良說，目前正緊鑼密鼓研議中，相關方案在整體520大計畫中，預計下周將對外宣布，目標是協助兒少建立長期投資與資產累積機制。
陳彥良指出，兒少版TISA主要是投資與資產累積的整合方案，希望透過制度設計，讓年輕人18歲時就能擁有「第一桶金」。
他表示，目前也正與投信業者溝通，希望業者在手續費、管理費等方面讓利，鼓勵提早建立理財習慣。
至於市場關注政府是否提供補助，陳彥良表示，「方向是正向」，但不一定是傳統補助模式，而是透過政策支持與相關誘因協助兒少累積資產。
他強調，「政府一定會有所支持」，持續推動青年理財與長期投資文化。
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