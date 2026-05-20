富邦產「FacePass極速保」獲獎 數位佈局有成 打造AI人臉辨識行動服務

國際財經媒體《The Asset》近日舉行The Asset Triple A Digital Awards 2026頒獎典禮，富邦產險以結合AI 人臉辨識技術的「FacePass極速保」服務脫穎而出，榮獲「年度數位保險公司獎（Digital Insurer of the Year）」殊榮。該服務讓客戶於投保時僅需透過行動裝置鏡頭進行人臉識別，即可在極短時間內完成身分驗證，大幅縮短投保時間，獲得國際評審的高度肯定。

隨著數位金融環境成熟，富邦產險致力於打破傳統投保服務的繁瑣流程，積極將金融科技與保險服務深度結合，富邦產險表示，「FacePass極速保」服務的設計初衷是期望創造「零摩擦」的客戶體驗，透過生物辨識技術的應用，不僅大幅提升交易安全性，更降低傳統紙本與人工審核的等待時間，無論是在旅遊平安險或意外險等場景，「FacePass極速保」皆能讓客戶隨時隨地享受即時投保的便利性，真正實踐了數位保險「即時、安全、簡單」的核心價值。

富邦產險表示，此次榮獲「年度最佳數位保險公司」，展現了富邦產險數位轉型的具體成果，未來亦將持續以數位轉型作為核心驅動力，以「正向力量 熱情守護」的品牌精神，結合生成式 AI等數位工具，開發更多貼近使用者需求的創新服務，深耕數位保險領域，為客戶守護每一份承諾，朝向「亞洲一流金融機構」的願景穩健邁進。