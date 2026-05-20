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華南永昌證券揭稅務優化攻略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
複委託投資美股：三大稅務優化優勢（資料來源：華南永昌證券整理）
複委託投資美股：三大稅務優化優勢（資料來源：華南永昌證券整理）

2026年報稅季進入倒數，6月1日即將截止申報，投資人結算去年獲利的同時，也積極尋求更具效益的稅務安排，華南永昌證券提醒，投資人應把握時間檢視資產配置，善用「複委託」布局美股高股息ETF與美債資產，不僅能透過配息組合打造「月月領」的穩健現金流，更能發揮海外所得免稅額度與免徵二代健保費的優勢，實現資產增值最大化。

先看現金流配置策略方面，華南永昌證券指出，投資人可組合不同配息月份的標的，例如將 1、4、7、10 月與 2、5、8、11 月配息的標的相互搭配，以「月配息」型 ETF 作為基底（如長天期美債 ETF），能在帳戶內形成不間斷的現金活水 。這類資產除了提供穩定的月度收入，在配置中也扮演防禦角色，能有效平衡股市波動帶來的心理壓力 。

針對報稅核心的稅務優化，複委託帳戶展現三大獨特優勢。首先是善用全年750萬元的「海外所得」免稅額度，由於美股股息與資本利得皆屬海外所得，全戶全年總額未達100萬元新台幣完全免申報；即使超過，只要基本所得額未達750萬元，即不需繳納基本稅額。

再者，複委託投資完全免徵「二代健保補充保費」，不同於台股ETF單筆配息逾 2 萬元需繳納 2.11% 二代健保補充保費，無論單次領取多少美金股息，只要基本所得額未達 750 萬元皆不需支付此費用，實質提升收益率。

美債 ETF具利息稅務返還優勢。美股通常預扣 30% 稅款，但針對「合格利息所得（QII）」，美國政府提供免稅規定。透過複委託投資如 TLT、IEF 等標的，國內券商多提供自動退稅機制，預扣稅款將於隔年初自動退還（依各券商與基金組成而定），變相增加投資現金流。

展望未來，華南永昌證券特別提醒，2026 年台美類租稅協定法案正積極推進中，一旦拍板，現行 30% 的預扣稅率有望降至15%或10%，美股標的實拿金額將迎來大幅成長空間。若投資人擔心海外所得逼近課稅門檻，建議善用「定期定額」與「分批賣出」功能，將獲利實現年度合理分散，減輕年度報稅壓力。

為了讓報稅更方便，華南永昌證券也貼心提供金融憑證線上報稅服務。只要是華南永昌證券的電子交易戶且持有有效的電子交易憑證，就能直接透過憑證登入報稅系統、快速完成申報。若投資人尚未持有憑證，亦可至華南永昌證券官網的「客戶服務專區」線上申請，省去臨櫃排隊的時間，在家即可輕鬆完稅。詳情請參考：https://www.entrust.com.tw/entrustActivity/tax

繳稅是國民應盡的義務，但在合法的稅務架構下，透過複委託聰明配置並找出最適合自己的資產模組，掌握稅務優化關鍵，更能協助投資人實現財富增值與現金流平衡。

美股 配息 美債

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