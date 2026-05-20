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凱基證攜手失智症協會看見弱勢需求 從董事出發深化友善金融

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券安排全體董事及高階主管參與金融友善教育課程，深化公平待客理念，並實質了解弱勢族群之金融服務需求。(凱基證券/提供)
凱基證券安排全體董事及高階主管參與金融友善教育課程，深化公平待客理念，並實質了解弱勢族群之金融服務需求。(凱基證券/提供)

凱基證券深化由上而下、重視金融友善的公平待客文化，落實聯合國身心障礙者權利公約精神，安排全體董事及高階主管參與金融友善教育課程，課程內容涵蓋公平待客、防制詐騙與友善服務等主題，並邀請台灣失智症協會分享高齡與失智者的金融服務需求，藉此深入了解弱勢族群於金融服務中所面臨的挑戰，進而全面提升服務品質與金融友善環境。

在建立友善金融環境方面，台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，許多障礙並非肉眼可見，失智也不等同於失能，在高齡與疾病標籤之外，更應看見每一位獨立「個人」的需求。金融機構若能提供更高程度的友善服務與認知無障礙環境，給予最大化協助並降低服務門檻，不僅能支持失智者，也有助於打造更包容的社會文化，實現真正的金融友善。

針對深化公平待客方面，凱基證券從防制洗錢延伸至防制詐騙，則特別邀請林宗志律師進行專題分享。林律師指出，金融業不應僅以被動防禦的角色因應風險，而應轉化為主動守護客戶的夥伴，透過「築橋而非築牆」的方式，協助客戶辨識風險、強化信任關係，讓金融服務成為民眾最可靠的後盾，進一步落實公平待客的核心精神。

凱基證券近年於公平待客領域亦達成多項重要里程碑，在金融友善服務方面，新豐分公司成為第二家友善場域示範點，取得多扶協會無障礙環境場域認證；在客服管理上，通過英國標準協會（BSI）ISO 10002客訴品質管理系統年度續審，確保服務持續符合國際標準。反詐騙方面，除於「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道推出防詐影片外，並建置「68178」官方短碼簡訊，協助客戶快速辨識資訊真偽，同時與Gogolook合作推出「投資人詐騙情資查詢服務」，有效提升詐騙風險辨識能力。

凱基證券致力打造溫暖且友善的金融環境，繼榮獲金管會「公平待客評比前25%」、證交所「反詐騙卓越獎」等肯定，今年再獲頒「台灣金融友善卓越獎」金融友善金獎、金融友善大使獎等殊榮，將持續落實「公平同理，待客如己」理念，提供投資人更友善、安全的金融服務，攜手邁向富足人生。

失智症 凱基 族群

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