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財部有意「公民併」壯大行庫 施俊吉：歷來皆弊案及懸案，還要繼續？

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著民營金融業吹起整併風，財政部也督導公股行庫評估推動「公民併」以壯大業務能量、強化市場競爭地位。對此，前行政院副院長、前金管會主委施俊吉說他反對公股併民營金融，他並反問，歷來的公民併不是弊案，就是疑點重重的懸案，還要繼續嗎？

施俊吉為文指出「反對公股併民營金融」，理由有以下五點：

一、歷來都是以提高綜效為理由鼓吹金融整併，但是從來沒有任何經濟學的實證研究證明過台灣的金融整併提升了經營效率。

二、歷來的公民併不是弊案（例如中信金辜仲諒紅火案）就是疑點重重的懸案（例如富邦併台北銀），還要繼續嗎？

三、當年台新併彰銀，最後由蘇貞昌令公股行庫買回台新對彰銀的持股告結，花了三、四百億元，現在為什麼又要重啟公民併？

四、財政部如何公民併並且由公股主導？錢從那裡來？是否準備像買回台新之彰銀持股，或像現在大買國票金之股份一樣，叫財政部所屬的公股行庫拿錢出來買民營金融機構的股份？

五、是不是政府想不出金融政策，只能在倉庫裡翻骨董？或是有哪家銀行的投資人不想玩金融了，運用關係叫政府接手持股？

最後，施俊吉建議，讓市場機制自由發揮，別用國家與公股金權涉入金融整併。

施俊吉 公股行庫 財政部

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