國票金董事改選 莊翠雲：財政部指派股權代表有評核機制

財政部長莊翠雲上午出席立法院財政委員會就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告，面對立委關注財政部對國票金改選董事的立場一事。莊翠雲表示，國票金5月29日舉行股東大會及董事改選，均依照金控法、銀行法、公司法、證交法相關規定，各個具有提名資格的股東也依法完成提名作業。

莊翠雲表示進行董事選任作業時，當然會依照國票金的章程、公司法的規定辦理經營團隊改選。如果公股事業取得經營主導權，將秉持強化公司治理、提升經營營運績效、確保並維護股東權益等原則。對於財政部指派的股權代表一事，莊翠雲強調有評核機制，會定期做評估，公股金控及銀行代表都是以專業為考量。