立委關切公股行庫員工薪水比手搖飲的員工還低 財長：盼留才機制

財政部今日赴立院財委會備詢，公股行庫員工薪資太低成為質詢焦點，包括立委林德福質詢公股行庫的人才荒就是因為薪資問題。財政部長莊翠雲回應，在純國營及泛公股的薪資待遇的確有差異，前者受限於國營事業管理辦法使薪資受限，但不論如何，都希望有留才機制，並且希望與公務員薪資脫勾。

莊翠雲表示，民國108年迄今純國營的銀行已調薪19%，及在年資權重降低，讓年輕人更能出頭，達到留才攬才目標。

立委顏寬恆也為公股行庫員工權益發聲，他指出現在公股體系的低薪，行員甚至遭戲稱「免洗桂圓（櫃員）」，薪水比手搖飲的員工還低。賴士葆也關注，台銀、土銀、輸出入銀行等這些銀行對員工提高午餐費、子女生育補助、員工理財信託，都沒有落實，難怪留不住人才。