國票金改選在即 立委提案副董選任公股不得支持非公股 財長這樣回應

國票金將在5月29日舉行股東會並董事改選，立法院財委會20日有多名立委皆關注國票金改選及後續董事長及副董事長的人事布局，其中，立委賴士葆更臨時提案要求，公股在國票金選任副董事長時，不得支持非公股代表。

立法院財政委員會20日邀請財政部及金管會就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」進行專題報告。會中包括賴士葆、李彥秀、林德福等人也提出臨時提案，要求財政部對所屬公股事業董事長與副董事長選舉時，不得支持非公股代表，以確保公股股權權益，並兼顧永續經營，避免產生「利益輸送」等情形。

賴士葆表示，泛公股花了400至500億元左右買進國票金，由官股取得董事八席，民股則取得七席，為何官股還要支持耐斯集團出任副董事長？目前泛公股僅有華南金有副董事長，它是有歷史淵源，但其他泛公股都沒有，｢一旦公股介入就會讓人覺得沒有官商勾結或圖利的問題？」

賴士葆進一步表示，立法院在92年5月30日曾提案決議通過，規定股東會改選董事、監察人時，公股股權代表不得支持非公股代表，因此他在今日也提出臨時提案，根據此精神，提案要求財政部對所屬公股事業董事長及副董事長選舉時，不得支持非公股代表，「不要去投民間的代表」。

財政部長莊翠雲表示，據立法院92年的決議，是指股東會改選董事及監察人時候，而非指董事會選任。再者，對於國票金的董事提名，股東皆依照股權實力原則進行提名，5月29日完成股東會改選後，根據國票金的公司章程、公司法規定做後續派任；至於副董事長目前在國票金的章程裡，本身就有設立副董事長職位，加上財政部並沒有派任董事，而是由泛公股事業提名，這部分涉及公司治理，後續副董事長如何選任必須尊重公司治理。

莊翠雲強調，財政部的立場就是請泛公股事業必須針對推派的董事席次，必須去強化公司治理、提升經營營運績效，確保投資效益及維護股東權益，「沒有所謂的圖利民股」。

賴士葆也說，外面不斷傳出，這次官股介入國票金就是循著台新金模式要合併彰銀？對此，彰銀董事長胡光華表示，目前並沒有收到任何訊息，目前彰銀仍以內部成長為主，後續若有任何可能性，會再去評估。

立委郭國文則關切，目前泛公股在國票金委託書情況為何；莊翠雲則回應，泛公股大約已收到將近9%的委託書。郭國文認為，國票金接下來趨勢將為公股化，若是公股化，下一步就是國有化，若是國有化就不可能變成台新金併彰銀的模式，無法等同類比。

郭國文認為，國票金與公股合併的選項，有規模化與互補性兩大考量，規模性考量可以跟兆豐金、合庫金併；若是互補性可以跟彰銀或台企銀合併，形成另一個金控。郭國文提醒，副董事長選任將考驗財長的智慧。對此，莊翠雲則回應，這部分屬於公司內部治理。

莊翠雲強調，現階段先以穩定國票金經營權後，強化公司治理，後續如何讓國票金經營規模更具效益，成為下一階段的考量。