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外資大賣台股是逃命潮？金管會一句話拆彈

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

外資近期大賣台股，立委賴士葆20日在財委會上說，這是看壞台股嗎？金管會副主委陳彥良直言「這倒沒有」，強調外資近期較像高檔調節與箱型整理；今年前四月外資已淨匯入442億美元，已超越去年全年368億美元的規模。

賴士葆指出，外資近三年賣超台股逾兆元，2024年賣超約6,900億元、2025年賣超約5,900億元，近期又出現單日匯出16億美元、約500億元台幣情況，「這是外資啟動大逃殺嗎？」

央行副總裁顏宗大表示，外資資金匯入匯出本來就會隨股市操作波動，每月變化都很大，並非單向持續匯出或匯入，主要仍反映外資對股市部位的調節。

陳彥良則指出，截至今年前四月，外資累計淨匯入442億美元，外資在台資金餘額也攀升到3,644億美元，代表資金並未撤出台灣。

他說，受美伊戰事等因素影響，外資賣超台股一度高達7,400億元，但近期已逐步轉回買超，前波較偏向箱型整理與高檔調節。去年台股大漲近四成，外資本來就可能進行部位調整。

陳彥良也分析，就目前台股來說，已進入「挑食不偏食」階段，意思是市場經濟都會挑較好的股票。

台股 金管會 央行

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