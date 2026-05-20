國票金風波延燒！藍委要公股不能對耐斯選副董投贊成票 財長三點回應

國票金控改選的「副董事長」選舉，今日成為立法院財委會質詢的焦點，不分黨派包括賴士葆、郭國文都對此質詢，其中，賴士葆更將以臨時提案要求，在國票金選舉副董事長時，公股不能投票支持耐斯集團董事出任副董事長。財政部長莊翠雲則回應，賴士葆引述的民國92年立院決議，是指在選舉董監時，更何況國票金並非財政部所屬的公營事業機構，而是行庫的轉投資，因此應回歸公司治理，交由董事會決定。

對於未來國票金被公股金融機構合併的可能性，賴士葆用「第三次金改」來形容，並且質疑，公股花了400至500億買國票金，公股將取得董事8席、民股7席，為何要支持耐斯當副董事長？他除了指出公股體系只有華南金控設置副董事長之外，並且強調，立法院92年5月30日就有決議，為確保政府及國營事業轉投資事業、國營事業民營化之後的公股股權權益，股東會改選董事、監察人時，公股股權代表不能支持非公股代表，因此他依此精神作上述的提案。

據提案內容，賴士葆、李彥秀、林德福等人提案，要求公股股權代表不得支持非公股代表，包括要求財政部對於所屬的公股事業董事長及副董事長選舉時，不得支持非公股代表。

莊翠雲則回應三大重點，其一，立法院92年的決議，是在股東會選舉董事和監察人選任的時候，並非指董事會。其二，董事提名及選舉，是依股權實力來決定，而董事長、總經理、副董等職務，在5月29日之後會根據國票金章程來作後續派任，她並強調，至於副董事長在章程裡就有設置，如何選，會等後續董事會召開，會尊重公司治理來選任；其三，國票金並非財政部的投資事業，而是泛公股事業的轉投資，這些都是上市公司，而不是財政部所能片面決定。

但賴士葆仍強調，公股派張兆順、吳瑛為國票金董事長及總經理可以，就是不能選任耐斯集團為副董事長；莊翠雲則回應，董事都是由股東大會選出來，會請公股事業對於推派的董事席次，必須強化公司經營、確保投資效益，並強調目前首要仍是國票金強化公司治理，希望委員不要在此下「圖利財團」的定義。

至於國票金未來和公股機構合併的可能，立委則有不同想法。賴士葆認為，若是國票金合併彰化銀行，這是圖利民股，他形容彰銀才從台新金脫離，又要送給國票金，而且國票金這麼小、彰銀這麼大；對此彰銀董事長胡光華澄清，目前完全沒有該訊息，這是「報派」消息，彰銀目前以內部成長為主。

據了解，公股已收到8.7%委託書，莊翠雲也在答覆郭國文質詢時證實公股的確已收到將近9%委託書，郭國文對國票金和公股合併可能性強調，國票的趨勢就是公股化，倘若是國有化：「就不可能變成台新金併彰銀的模式（指民併公）。他指出，國票金與公股合併的選項，有規模化與互補性的考量，規模性考量可以跟彰銀併，另外互補性和兆豐金、合庫金併也是選項。郭國文對於副董事長的選舉則指出，希望部長要有智慧化解外界的疑慮，莊翠雲則回應，這是公司內部的治理。而副董事長的選舉，還是要回到公司董事會來決定。