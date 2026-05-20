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新興市場企業債基本面改善 槓桿下降、償債能力提升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新興市場企業相較於美國同業有較低槓桿與較佳利息保障能力。(資料來源：Bank of America)
新興市場企業相較於美國同業有較低槓桿與較佳利息保障能力。(資料來源：Bank of America)

瑞銀資產管理全球新興市場與亞太固定收益主管 Shamaila Khan指出，槓桿下降與償債能力提升，讓新興市場企業債的基本面與市場想像出現落差。

債券基本面衡量：應看哪些指標？

基本面評估應回到資產負債表與償債能力：槓桿是否過高？利息支出是否可負擔？現金流是否足以支應資本支出與到期債務？用這些指標檢視新興市場企業債，得到的結論往往與直覺不同。

新興市場企業債已由早期的「少數大型發行人」走向「多產業、多區域」的成熟市場，資本市場融資與公司治理亦同步進化。在這樣的背景下，基本面更需要以資料說話，而非以情緒或舊框架推論。

槓桿已回落：財務結構更健康

以淨槓桿倍數（Net Leverage）觀察，新興市場企業曾在2015至2016年間因拉丁美洲特殊事件，以及2020年疫情影響，一度攀升至接近3倍的高峰，但之後逐步回落。截至2025年6月，整體淨槓桿倍數約1.7倍；投資等級企業更僅約1.4倍，顯示多數發行人的負債水準處於可控範圍。槓桿下降也代表企業在資本配置上更為保守，能更從容面對景氣循環或融資成本波動。

當全球利率進入可能轉向的階段，融資條件的邊際改善，亦可望降低部分發行人的再融資壓力。對信用投資而言，槓桿與再融資風險下降，是基本面改善最直接且可量化的訊號。

償債能力提升：利息保障倍數優於同業

槓桿只是資產負債表的一面，另一個關鍵是利息保障倍數（Interest Coverage），代表企業用營運獲利支付利息的能力。新興市場企業的毛利率一直穩定在中高20%區間，新興市場企業的利息保障倍數普遍高於美國同業，反映其現金流對利息支出的覆蓋更充足。對投資人來說，這意味在利率波動或需求放緩時，企業的財務緩衝更厚。

主權不再是企業的天花板

另一個常被忽略的變化，是主權評等不再必然構成企業評等上限。巴西及其他新興市場的多間企業已證明，主權評級不再是天花板，新興市場企業確實有可能獲得比其主權更高的評級。例如，拉丁美洲最大的紙漿生產商是一家巴西企業，其投資等級評級高於巴西的主權評級（巴西為非投資等級）。

此外，即使在主權違約的情況下，新興市場債也展現出韌性。以2020年的阿根廷和2022年的烏克蘭為例，雖然企業債券最初隨主權債券下跌，但這些國家的企業有些避免了違約，有些則在重組後的回收率通常高於各自的主權債券。

瑞銀資產管理全球新興市場與亞太固定收益主管Shamaila Khan。（瑞銀UBS/提供）
瑞銀資產管理全球新興市場與亞太固定收益主管Shamaila Khan。（瑞銀UBS/提供）

新興市場 瑞銀 資本市場

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