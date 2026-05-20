快訊

國民黨清理軍購戰場 川普訪陸拋新變數會再引硝煙？

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

聽新聞
0:00 / 0:00

降息預期持續下降 法人看好「可轉債」成波動獲利關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國通膨意外增溫，針對近期債市表現，法人表示，美國CPI與PPI皆大幅超乎預期，使市場對聯準會今年降息的預期持續下降，美國10年期公債殖利率回升到4.5%以上；不過，受惠於美股再創新高，連帶可轉債上漲2%，累積今年迄今上漲近兩成。

根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，在市場震盪之際，投資資金仍持續流入債市，截至5月13日止的一周（7日至13 日），投資等級債券淨流入仍維持逾百億美元的力道，非投資等級債與新興市場債同步轉為淨流入。

在經濟數據方面，美國4月CPI年比增加幅度創近三年最快；能源成本推動美國4月生產者價格指數(PPI)創2022年以來最大升幅，核心PPI漲幅也達到三年多來最高。目前 10 年期美債殖利率處於 10 個月高點。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，企業投資、消費支出（受惠於減稅與退稅）、監管放寬、能源與國防開支，以及信貸擴張，都將支撐實質GDP成長。

謝佳伶表示，相對而言，中東衝突若長期化，將拉長復甦周期，推遲原物料市場、供應鏈及地緣政治回歸穩定的時程，後續仍將持續密切關注情勢發展，包括能源價格走高對消費、毛利、營收、通膨、公債殖利率、貨幣政策及資本支出計畫的潛在影響。

展望後市，謝佳玲表示，觀察近期，相關指標如美股VIX指數、美債MOVE指數(債市波動度)顯示股債波動穩定，違約指數回落；儘管市場仍存有變數。

不過，對2026年市場展望維持不變，風險性資產仍具備修復或進一步上漲的空間；其中，可轉債後市表現仍可期，而非投資級債則可望延續類似票息報酬。由於具備防禦特性，包括可轉債與非投資級債在降低市場波動方面扮演一定程度的角色。

策略上，謝佳伶表示，透過多元收益來源與跨資產分散策略，以掌握長期投資機會並優化風險報酬，仍是面對市場波動頻繁的較佳應對策略。

聯準會 美股 美國

延伸閱讀

新Fed主席華許緊縮政策引擔憂！國泰主動債券基金6月開募 主打5大債種靈活配置

台股盤中回測月線震盪！四大雲端巨頭大砸資本支出 長線有撐

聯準會降息機率仍低？玉山投信：債券投資應從賺價差轉向「顧票息」…00988B受關注

30年美債殖利率失控？花旗喊出5.5%新目標 市場轉向看空債市

相關新聞

立委關切公股行庫員工薪水比手搖飲的員工還低 財長：盼留才機制

財政部今日赴立院財委會備詢，公股行庫員工薪資太低成為質詢焦點，包括立委林德福質詢公股行庫的人才荒就是因為薪資問題。財政部長莊翠雲回應，在純國營及泛公股的薪資待遇的確有差異，前者受限於國營事業管理辦法使薪資受限，但不論如何，都希望有留才機制，並且希望與公務員薪資脫勾。

國票金風波延燒！藍委要公股不能對耐斯選副董投贊成票 財長三點回應

國票金控改選的「副董事長」選舉，今日成為立法院財委會質詢的焦點，不分黨派包括賴士葆、郭國文都對此質詢，其中，賴士葆更將以臨時提案要求，在國票金選舉副董事長時，公股不能投票支持耐斯集團董事出任副董事長。財政部長莊翠雲則回應，賴士葆引述的民國92年立院決議，是指在選舉董監時，更何況國票金並非財政部所屬的公營事業機構，而是行庫的轉投資，因此應回歸公司治理，交由董事會決定。

國票金改選在即 立委提案副董選任公股不得支持非公股 財長這樣回應

國票金將在5月29日舉行股東會並董事改選，立法院財委會20日有多名立委皆關注國票金改選及後續董事長及副董事長的人事布局，其中，立委賴士葆更臨時提案要求，公股在國票金選任副董事長時，不得支持非公股代表。

外資大賣台股是逃命潮？金管會一句話拆彈

外資近期大賣台股，立委賴士葆20日在財委會上說，這是看壞台股嗎？金管會副主委陳彥良直言「這倒沒有」，強調外資近期較像高檔調節與箱型整理；今年前四月外資已淨匯入442億美元，已超越去年全年368億美元的規模。

新興市場企業債基本面改善 槓桿下降、償債能力提升

瑞銀資產管理全球新興市場與亞太固定收益主管 Shamaila Khan指出，槓桿下降與償債能力提升，讓新興市場企業債的基本面與市場想像出現落差。

嚴宗大：央行今年繳庫2000億元「做得到」 盈餘繳庫有3大不確定性

中央銀行副總裁嚴宗大20日赴立法院，就2026年度股息紅利繳庫情形進行報告。他表示，依據歷年盈餘繳庫經驗評估，央行今年繳庫2,000億元「目前是可以做到的」，但也坦言，繳庫盈餘仍面臨多項不確定因素，須持續觀察國際金融與貨幣政策變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。