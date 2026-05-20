元大證券投資先生 APP 獲「無障礙認證」 理財更有溫度

根據衛福部統計，全台領有身心障礙證明的視障人士約5.3萬人，在使用數位金融服務時，常面臨諸多不便。元大證券秉持「以誠為本，以心待客」的服務精神，持續優化數位金融服務，擁有逾五百萬人次下載的投資先生APP，近日正式獲得「無障礙認證」。這次認證特別與「台北市視障者家長協會」深度合作，透過視障測試員實際操作及回饋，進行元件提示文字優化，確保視障人士能透過手機導讀軟體輔助，「自主」完成從下單到帳務查詢的全方位服務，真正落實金融平權。

元大證券表示，過往視障人士在使用下單軟體時，常因元件之替代文字不明，無法順利被導讀軟體讀取，或操作邏輯不符合導讀慣例而受阻。這次元大證券與台北市視障者家長協會攜手，針對核心的投資流程進行「體感式」調整。將提示文字優化範圍涵蓋至登入頁、自選清單、下單頁面、委託回報、成交明細、新聞、庫存帳務及庫存健診等頁面，透過友善互動設計，視障投資無需旁人協助，即可獨立掌握即時資訊並進行下單，實現金融科技平權願景。

除了基礎功能的無障礙化，元大證券更將「庫存健診」納入進階優化項目。視障朋友現在能透過語音導讀，清楚掌握持股狀況，確保每位視障者都能享有同等便利且高品質的數位投資環境。元大證券指出，本次投資先生的優化升級，不僅是符合相關政策，更是希望讓視障朋友洞察數據，也掌握趨勢。

元大證券長期深耕數位服務創新，本次投資先生APP獲得無障礙認證，將「隱形需求」轉化為「有感服務」，打造友善數位環境，讓不同族群的使用者皆能感受到無差別投資服務。未來元大證券也將持續秉持公平待客精神，傾聽使用者需求並致力消除數位落差，提供投資人專業且具溫度的金融服務。