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嚴宗大：央行今年繳庫2000億元「做得到」 盈餘繳庫有3大不確定性

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行副總裁嚴宗大20日赴立法院，就2026年度股息紅利繳庫情形進行報告。他表示，依據歷年盈餘繳庫經驗評估，央行今年繳庫2,000億元「目前是可以做到的」，但也坦言，繳庫盈餘仍面臨多項不確定因素，須持續觀察國際金融與貨幣政策變化。

嚴宗大指出，影響央行盈餘的不確定性主要來自三大面向。首先，美國聯準會（Fed）後續貨幣政策方向尚未明朗，無論升息或降息，都將牽動央行外匯資產收益與市場評價變化，對收入形成不確定性。

其次，全球資金流向變動，也使國際金融市場波動加劇，進一步提高央行資產配置與收益管理難度。第三，未來國內貨幣政策若出現調整，亦可能影響央行支出結構，成為盈餘變動的重要因素之一。

嚴宗大也提到，Fed若升息提高市場利率，會推升美國公債殖利率，央行未來持有美債報酬率相對會提升。由於央行持有美債規模龐大且維持穩定，美債長期被視為外匯存底中的核心穩定工具，因此到期後仍會持續買入，以維持整體部位穩定。

在投資策略上，央行仍維持穩健保守原則。嚴宗大表示，央行不會追逐高風險、高波動性的商品，而是偏好流動性佳、風險相對低的資產配置，以兼顧外匯存底安全性與收益穩定性。

央行 中央銀行 貨幣政策

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