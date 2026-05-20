國票金董事改選5/29登場 莊翠雲重申3原則

國票金將於5月29日改選董事，市場關注公股陣營是否將取得主導權。財政部長莊翠雲今天表示，若公股事業取得經營主導權，將秉持強化公司治理、提升經營營運績效、維護股東權益等原則。

國票金股東會今年一度出現超額提名，由25位提名人搶15席董事名額，但隨後主要股東撤回部分名單，最終通過15席董事提名名單。此次新任董事名單中，公股占8席、耐斯與人旺各推3席、台鋼集團則推出1席。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會、各公股行庫進行「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」專題報告。

國民黨立委林德福今天質詢時，關注財政部對國票金改選董事立場。莊翠雲說明，國票金將於5月29日進行股東大會及董事改選，均依照金控法、銀行法、公司法、證交法相關規定，各個具有提名資格的股東也依法完成提名作業。

莊翠雲表示，進行董事選任作業時，當然會依照國票金的章程、公司法的規定辦理經營團隊改選。如果公股事業取得經營主導權，將秉持強化公司治理、提升經營營運績效、確保並維護股東權益等原則。

莊翠雲補充，財政部對於指派的股權代表均有評核機制，會定期做評估。外界也可以看到，公股金控及銀行代表都是以專業為考量。

此外，國民黨立委賴士葆、李彥秀、林德福等人今擬提出臨時提案，要求財政部對所屬公股事業董事長與副董事長選舉時，不得支持非公股代表，以確保公股股權權益，並兼顧永續經營，避免產生「利益輸送」等情形。