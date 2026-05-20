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渣打銀上修台灣今年 GDP 至9.5% 通膨短期內恐突破2%警戒線

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安發布最新台灣經濟研究報告指出，在人工智慧（AI）需求強勁帶動下，台灣第1季出口與科技產業強勁表現，經濟成長動能顯著提升。隨著AI超級周期持續支撐經濟成長，消費前景將更加樂觀；渣打集團全球研究團隊上修2026年台灣經濟成長率預估由7.6%調整至9.5%。然而，在成長加速的同時，內需回溫會推升通膨壓力，加上產業呈現分化態勢，消費大幅度復甦的基礎尚未穩固。

渣打銀也認為，在能源價格與輸入型通膨的影響下，預期台灣通膨短期內可能突破2%的警戒線，但在下半年後期可望趨於穩定。目前，渣打集團全球研究部預期今年台灣央行仍將維持2%的政策利率不變；不過，「K型經濟」結構將構成限制因素，若消費需求持續走強，將使企業具備轉嫁成本能力，通膨風險可能進一步升溫，進而增加下半年升息的可能性。

台灣經濟表現優於預期，渣打集團將2026年成長預估上修至9.5%，反映AI超級周期將持續支撐台灣出口及產業投資的強勁動能。台灣第1季GDP年增率達約13.7%，創下近 39 年單季最高紀錄，主要得益於實際出口的快速成長（年增35.3%），顯示台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位持續強化，尤其受惠於高階晶片與先進製程的需求持續攀升。不過，隨著比較基期墊高，下半年同期成長動能預期可能將趨緩，尤其是在第4季度，出口和GDP同期成長將受到一定影響。

渣打銀認為，最低工資上調、科技股推動的股市大幅上漲，帶動整體財富效應然而，科技產業與傳統產業間的成長落差持續擴大，「K型經濟」特徵明顯，意味著經濟成長紅利主要集中於科技相關產業，多數勞動人口所在的傳統產業仍面臨成長動能不足的挑戰，尤其是考慮到近90%的台灣勞工從事非科技產業，消費大幅度復甦的基礎可能尚未穩固。同時，企業投資持續向AI與高科技領域集中，包括產能擴張及智慧財產投資；相較之下，金屬、機械與紡織等傳統產業則受到外需放緩與成本壓力影響，需要另闢成長蹊徑。

胡東安總結，AI正在重新定義台灣經濟的成長曲線，但內需結構分化與通膨壓力，將成為影響2026年政策與市場走向的關鍵變數。

通膨 能源 價格

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