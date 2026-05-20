「520」行情！台股力守4萬點 新台幣開盤後貶破30.7元

新台幣匯價今早以31.68元，小貶3分開盤；開盤後15分鐘，隨即貶破31.7元。在股市方面，今早「520」行情維持在平盤附近整理，力守「4萬」點。

匯銀分析，美國公債殖利率續揚，長天期升勢最明顯，市場重新反映能源推升通膨、財政赤字與升息風險，美元指數走高，受美債殖利率攀升帶動。今早美元指數在99.3~99.4附近。

由於長天期美債殖利率升至多年高位，市場對Fed升息風險與高估值科技投揮交易的疑慮升溫，美股今早三大指數齊跌。