快訊

直播／賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平

MLB／李灝宇先發3支1 高難度守備美技讓轉播單位大呼「噁心」

花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

「總統直選三十周年紀念郵票小全張」 今起跑發行

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
總統直選三十周年紀念郵票小全張。（圖／中華郵政提供）
總統直選三十周年紀念郵票小全張。（圖／中華郵政提供）

中華郵政於20日發行「總統直選三十周年紀念郵票小全張」，以方寸郵票記錄臺灣民主發展的重要里程碑。配合新郵上市，中華郵政同步推出「安定幸福99」系列慶祝活動，邀請全民一同參與，回顧民主歷程，傳遞安定幸福的美好祝願。

中華郵政，5月20日發行當天，民眾可至全臺指定郵局免費領取限量「民主明信片」，數量有限，送完為止。此外，特別邀請民眾前往臺南安定郵局或新莊幸福郵局拍照打卡，並將照片上傳至 Facebook「郵來郵趣」粉絲專頁，在活動貼文下方留言並標註 Hashtag「#安定 #幸福」，同時完成按讚與公開分享，即可參加最終抽獎。中華郵政最終將抽出10位幸運民眾，獲贈限量版「安定幸福」個人化郵票1張，象徵安定幸福、久久長長的美好祝福。

為鼓勵民眾及早參與，活動另規劃早鳥加碼回饋。前99位完成指定打卡任務者，可額外獲得限量版「安定幸福」紀念明信片1張。該明信片貼有「總統直選三十周年紀念郵票小全張」及「新年郵票（114年版）」6元郵票，並加蓋安定郵局及幸福郵局5月20日郵戳，以及總統直選三十周年紀念郵戳，兼具收藏價值與紀念意義。

為便利民眾參與，中華郵政「i集郵」商城亦同步推出購買「總統直選三十周年紀念郵票小全張」活動，單筆消費滿520元，即贈送「安定幸福」明信片1張，限量99張送完為止。

中華郵政

延伸閱讀

520情定蘭陽 登記結婚送限量200組「藻到幸福」生態瓶

520登記結婚 萬丹戶政所贈家電…還有一大好禮

LINE Pay線上旅展開跑…周周領2,000元優惠券 滿額有點數回饋

賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平

相關新聞

「總統直選三十周年紀念郵票小全張」 今起跑發行

中華郵政於20日發行「總統直選三十周年紀念郵票小全張」，以方寸郵票記錄臺灣民主發展的重要里程碑。配合新郵上市，中華郵政同步推出「安定幸福99」系列慶祝活動，邀請全民一同參與，回顧民主歷程，傳遞安定幸福的美好祝願。

「520」行情！台股力守4萬點 新台幣開盤後貶破30.7元

新台幣匯價今早以31.68元，小貶3分開盤；開盤後15分鐘，隨即貶破31.7元。在股市方面，今早「520」行情維持在平盤附近整理，力守「4萬」點。

券商首家！國泰證取得 ISO 27017雲端服務資訊安全管理認證

隨著數位金融與雲端應用快速發展，資訊安全已成為金融機構營運穩定與建立客戶信任的重要基石。

中信金：2026年將升息1碼 推估銀行淨利息收入可增加11億元

中信金昨（19）日舉行法說會， 中信金總經理暨發言人高麗雪估計台灣雙率雙升，今年經濟成長率可望超過8%，央行預估6月啟動升息，估全年升息1碼；而新台幣匯價年底向30至30.5元靠攏。若以升息1碼計，中信銀一年的NIM（淨利差）將增加1.7個基本點，而NII（淨利息收入）將增加11億元。

台壽養生村 明年第1季開幕

中信金昨（19）日舉行法說會，透露旗下台灣人壽位於台南的養生村，最快明年第1季開幕。另外台灣人壽資深副總葉栢宏表示，今年台灣人壽新契約保費年增兩位數沒有問題，近期美元分紅保單表現佳，動能可望延續至未來幾個季度。

期貨商資本拉警報有解 十家業者規劃增資或發債

台股交易熱、期貨商資本拉警報。據金管會統計，目前14家專營期貨商中，已有十家規劃增資或發債補強資本，主因市場交易爆量，推升未沖銷部位擴大、ANC比率（風險調整後淨資本額比率）下滑。期交所也已啟動制度檢討。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。