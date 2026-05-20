台北股匯「雙殺」 熱錢匯出新台幣爆量重貶逾1角 短線測試31.7

台北股匯昨（19）日上演「雙殺」。台股終場重挫716點，外資賣超擴大至632億元，熱錢匯出，拖累新台幣一路走貶，終場收31.65元，探逾一個月低點，重貶1.05角，總成交量放大至31.31億美元，市場估計外資匯出金額約16億美元。

新台幣昨日以31.57元開盤後即偏弱整理，午後隨外資加速匯出，貶幅進一步擴大，盤中最低一度觸及31.674元，逼近31.7元整數關卡。匯銀人士指出，目前外資仍持續偏向持有美元，短線新台幣恐持續測試31.7元防線，不排除進一步回探前波低點4月13日的31.785元。

市場人士分析，近期影響金融市場的核心變數，仍在美國通膨與利率政策。雖然美伊緊張局勢略有降溫，國際油價與美元指數自本周一（18日）高點小幅回落，但中東地緣政治風險尚未完全解除，國際油價仍處高檔區間，市場對輸入型通膨的疑慮仍在。

此外，美國最新公布消費者物價指數（CPI）年增率升至3.8%，高於市場預期，加上近期美國就業市場數據轉弱，市場開始重新調整對聯準會貨幣政策的預期。部分投資人認為，聯準會下半年不僅可能延後降息時程，甚至不排除重新轉向升息，帶動美債殖利率走揚及美元維持強勢格局。

根據央行統計，昨日美元指數小跌0.07%，亞洲主要貨幣全面走貶，以韓元跌幅最重、重挫0.62%；新台幣貶值0.33%，表現相對偏弱；人民幣貶0.09%、日圓貶0.08%、星元貶0.04%。

市場對新台幣中長線走勢仍存在不同看法。中信金總經理高麗雪昨日預估，下半年新台幣仍有升值機會，預估年底匯價可望朝30元至30.5元區間靠攏。她認為，台灣強勁基本面仍將對新台幣形成支撐。