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中信金：2026年將升息1碼 推估銀行淨利息收入可增加11億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金控總經理高麗雪。 記者朱漢崙／攝影
中信金控總經理高麗雪。 記者朱漢崙／攝影

中信金（2891）昨（19）日舉行法說會， 中信金總經理暨發言人高麗雪估計台灣雙率雙升，今年經濟成長率可望超過8%，央行預估6月啟動升息，估全年升息1碼；而新台幣匯價年底向30至30.5元靠攏。若以升息1碼計，中信銀一年的NIM（淨利差）將增加1.7個基本點，而NII（淨利息收入）將增加11億元。

對於今年金融情勢，高麗雪預期，台灣央行6月啟動升息半碼，年底再升息半碼，全年升息1碼；至於Fed今年的貨幣政策，由於美國的消費者物價指數（CPI）年增率偏高，且就業市場下滑，今年聯準會（Fed）不降息的機率較高。

高麗雪表示，中信金董事會通過配發2.5元現金股利，以18日收盤價計，現金殖利率約4.56%，連續四年配息率在六成以上。

中信金2026年第1季合併稅後純益達231億元，年增16%，續創歷年同期新高；累計每股稅後純益（EPS）1.18元，整體股東權益報酬率（ROE）18.32%及資產報酬率（ROA）1%優於同業。

中信銀第1季稅後純益達165.8億元，年增23%續創單季歷史新高，獲利成長主要來自國內外放款業務及淨利差穩健擴張，帶動淨利息收益持續提升；今年首季因應AI產業擴大和企業資本支出增加，放款年增率達10%；淨利息收益年增24%。

而受惠於資本市場交易量能回溫，財富管理業務表現亮眼，基金、結構型商品及保險商品銷售動能延續，手續費收入顯著成長，首季整體手續費收入年增20%，其中財管手續費年增28%。至於海外業務，今年第1季海外分行獲利年增12%，占整體銀行獲利比重提升到35%。

在海外獲利中，東南亞的年增最為強勁，首季年增53%，受惠於地緣政治和產業鏈重組影響，高科技和AI投資加速轉向印度、印尼、菲律賓及新加坡和越南等；而北美首季獲利年增也達28%。

而海外拓點方面，中信銀今年美國洛杉磯、德州都會有相關據點，也預計在鳳凰城開設新的分行，進一步強化個金法金業務。亞太區方面，日本福岡將設立辦事處、雪梨也設立分行。

而在台灣人壽方面，第1季稅後純益為78億元，主要來自於優化產品組合、合約服務邊際（CSM）攤銷和會計準則調整等。

另外，傳統型及投資型保單銷售大幅成長，亦帶動初年度保費（FYP）年增率達142%。

中信金 升息 中信銀

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