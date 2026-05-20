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台壽養生村 明年第1季開幕

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信金（2891）昨（19）日舉行法說會，透露旗下台灣人壽位於台南的養生村，最快明年第1季開幕。另外台灣人壽資深副總葉栢宏表示，今年台灣人壽新契約保費年增兩位數沒有問題，近期美元分紅保單表現佳，動能可望延續至未來幾個季度。

中信金今年前四月每股純益（EPS）為1.46元，不過，若加計台灣人壽OCI處分損益後則EPS達2.13元。葉栢宏表示，今年首季台灣人壽稅後純益為77.5億元，若加計調整OCI處分損益後則達106.5億元；前四月台灣人壽稅後純益為84億元，加計OCI處分損益後則達167.3億元。4月單月實現投資成果明顯改善，資本利得為54.3億元，未實現收益亦大幅增加。

而在養生村方面，台灣人壽以樂齡為核心，持續回應台灣高齡社會下的長照和養生需求。首案選址中信科大，由於是既有的建築物，因此投入金額可控，公司也持續尋找新的養生村據點。養生村的長期產品定位鎖定高品質養生專案，目前台南養生村約100間客房，最快在2027年第1季開幕。

而在高資產客戶方面，中信金總經理高麗雪表示，今年下半年將結合亞資中心政策推動產品突破，持續引進私募股權、私募信貸、基礎建設與另類投資商品，並與國際機構合作完善產品供給。至於傳承與信託方面，因高齡化與財富傳承需求上升，強化以傳承為核心的信託諮詢，提供長期且彈性的資產規劃。

另外，正崴集團旗下森崴能源將自6月23日起下市，市場關注其子公司富崴能源承攬「台電二期離岸風電計畫」逾200億元聯貸案後續風險。該聯合授信案由中信銀主辦。高麗雪表示，目前森崴能源主要是工程的問題，且廠商跟台電正在協商中，森崴整個聯貸案中信銀預估會展延到明年3月。

中信金 台灣人壽 法說會

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