外價金爭議 金管會盯財報

台新新光金（2887）外價金爭議持續擴大。金管會昨（19）日表態，已要求新壽釐清將475億元外價金相對科目列「其他資產」，是否符合一般公認會計原則，目前已要求新壽與會計師重新檢視財報妥適性。

市場關注，若後續需調整，不排除牽動新壽、母金控財報、淨值與新壽適足率表現。

對此，新壽表示，已經依照主管機關要求提列外準金，相關作法亦已經會計師確認。該公司並強調，將持續溝通，尋求相關作業圓滿妥適處理。

全案爭議起於台新新光金首度合併後法說會。新壽2026年1月開帳外匯價格準備金（外價金），從2025年底的996億元降至約521億元，減少475億元。

由於外價金屬負債項目，負債減少，等於淨值增加，引發市場高度關注。

隨後，金管會要求新壽回補外價金。新壽第1季財報揭露，新壽回補了外價金（負債），但卻在相對科目，同額認列了其他資產。這形同資產與負債同步增加475億元，雖讓外價金回補，但也避免了淨值直接減少。

外界質疑金管會為何允許新壽將相對科目列其他資產？保險局副局長陳清源表態，從未允許新壽將相對科目列為其他資產。他強調，5月15日回函內容，是要求新壽應依保險業財報編製準則、相關法令及一般公認會計原則辦理，並與簽證會計師確認妥適性。