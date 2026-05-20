快訊

相對論／李鴻源vs.謝正倫 氣候挑戰 台灣用生命學防災

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

外價金爭議 金管會盯財報

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

台新新光金（2887）外價金爭議持續擴大。金管會昨（19）日表態，已要求新壽釐清將475億元外價金相對科目列「其他資產」，是否符合一般公認會計原則，目前已要求新壽與會計師重新檢視財報妥適性。

市場關注，若後續需調整，不排除牽動新壽、母金控財報、淨值與新壽適足率表現。

對此，新壽表示，已經依照主管機關要求提列外準金，相關作法亦已經會計師確認。該公司並強調，將持續溝通，尋求相關作業圓滿妥適處理。

全案爭議起於台新新光金首度合併後法說會。新壽2026年1月開帳外匯價格準備金（外價金），從2025年底的996億元降至約521億元，減少475億元。

由於外價金屬負債項目，負債減少，等於淨值增加，引發市場高度關注。

隨後，金管會要求新壽回補外價金。新壽第1季財報揭露，新壽回補了外價金（負債），但卻在相對科目，同額認列了其他資產。這形同資產與負債同步增加475億元，雖讓外價金回補，但也避免了淨值直接減少。

外界質疑金管會為何允許新壽將相對科目列其他資產？保險局副局長陳清源表態，從未允許新壽將相對科目列為其他資產。他強調，5月15日回函內容，是要求新壽應依保險業財報編製準則、相關法令及一般公認會計原則辦理，並與簽證會計師確認妥適性。

金管會 新壽 台新新光金

延伸閱讀

新壽外價金縮水爭議 金管會：會計處理尚待釐清

壽險外價金突破6,500億元 富邦、國泰、新光都超過千億元

00403A掛牌溢價率逾5% 證交所研議溢價調節強化機制

開放指數型連結基金保險銷售？金管會揭露研議進度

相關新聞

中信金：2026年將升息1碼 推估銀行淨利息收入可增加11億元

中信金昨（19）日舉行法說會， 中信金總經理暨發言人高麗雪估計台灣雙率雙升，今年經濟成長率可望超過8%，央行預估6月啟動升息，估全年升息1碼；而新台幣匯價年底向30至30.5元靠攏。若以升息1碼計，中信銀一年的NIM（淨利差）將增加1.7個基本點，而NII（淨利息收入）將增加11億元。

台壽養生村 明年第1季開幕

中信金昨（19）日舉行法說會，透露旗下台灣人壽位於台南的養生村，最快明年第1季開幕。另外台灣人壽資深副總葉栢宏表示，今年台灣人壽新契約保費年增兩位數沒有問題，近期美元分紅保單表現佳，動能可望延續至未來幾個季度。

期貨商資本拉警報有解 十家業者規劃增資或發債

台股交易熱、期貨商資本拉警報。據金管會統計，目前14家專營期貨商中，已有十家規劃增資或發債補強資本，主因市場交易爆量，推升未沖銷部位擴大、ANC比率（風險調整後淨資本額比率）下滑。期交所也已啟動制度檢討。

數位存款帳戶 成長趨緩

金管會昨（19）日公布最新數位存款帳戶開戶數統計，截至今年3月底，有36家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，累計開戶數達2,921.6萬戶，較去年底增加93.4萬戶，季增率約3.3%，年增率為14.2%，為史上同期新低，主要受到銀行近年行銷活動減少和基期持續墊高有關，市場步入成熟期，若未有新的刺激，恐只會愈來愈低。

金融業轉型 三點聚焦

金管會今（20）日將赴立法院財委會提出「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」專題報告，金管會持續推動金融機構數位轉型，今年度關注三焦點，一是銀行業試辦虛擬資產保管業務落地的探討，二是放寬數位保險公司申設門檻，鼓勵業者遞件申請，三是銀行業研議AI的可應用場景。

外價金爭議 金管會盯財報

台新新光金外價金爭議持續擴大。金管會昨（19）日表態，已要求新壽釐清將475億元外價金相對科目列「其他資產」，是否符合一般公認會計原則，目前已要求新壽與會計師重新檢視財報妥適性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。