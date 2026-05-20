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數位存款帳戶 成長趨緩

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會昨（19）日公布最新數位存款帳戶開戶數統計，截至今年3月底，有36家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，累計開戶數達2,921.6萬戶，較去年底增加93.4萬戶，季增率約3.3%，年增率為14.2%，為史上同期新低，主要受到銀行近年行銷活動減少和基期持續墊高有關，市場步入成熟期，若未有新的刺激，恐只會愈來愈低。

隨著市場逐漸成熟，數位存款帳戶成長動能持續放緩。金管會銀行局副局長王允中指出，今年第1季數存帳戶年增率為14.2%，為史上同期新低，成長率呈現持續下滑趨勢，無論年增或季增趨緩的主因都是銀行近年行銷活動減少，以及數位帳戶基數持續墊高，導致整體成長率放緩。

純網銀方面，包含將來銀行、連線銀行和樂天銀行等三家開立戶數約328.6萬戶，較前一季約增加11.7萬戶，季成長率為3.7%。

數位存款帳戶依照身分驗證強度區分，目前仍以第三類帳戶為主流，總戶數達1,644.1萬戶，占整體數存戶逾五成，其中包含純網銀309.5萬戶，其次是第二類帳戶698.1萬戶，第一類帳戶則約579.4萬戶。由於第三類帳戶開戶方式主要依賴他行臨櫃實體帳戶或本人信用卡進行身分驗證，成為各銀行衝刺數位存款帳戶開戶數的主要管道。

王允中認為，銀行業整體數位存款帳戶開戶數成長率趨緩，不代表民眾不再需要數位存款帳戶，銀行較難要求客戶重複開立多個帳戶，現階段仍以使用安全為優先考量。展望未來，隨著數位化和金融科技發展，銀行或許可提出其他新型態開戶的試辦方式。

觀察個別銀行數位存款帳戶開立情形，去年底到今年第1季底統計數據顯示，台新銀行從460.5萬戶成長到468.5萬戶，奪下數位存款帳戶開戶數冠軍，其次為國泰世華銀行從326.2萬戶成長到339.4萬戶，第三到五名則是連線銀行由229.4萬戶成長到236.1萬戶、第一銀行從217.3萬戶成長至222.8萬戶，以及永豐銀行從215.6萬戶增加至222.7萬戶，皆突破220萬戶大關。

金管會

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