金融業轉型 三點聚焦

金管會今（20）日將赴立法院財委會提出「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」專題報告，金管會持續推動金融機構數位轉型，今年度關注三焦點，一是銀行業試辦虛擬資產保管業務落地的探討，二是放寬數位保險公司申設門檻，鼓勵業者遞件申請，三是銀行業研議AI的可應用場景。

金管會官員指出，今年金融機構在數位轉型與數位創新領域有三項值得關注的重點，首先是銀行業者申請虛擬資產保管試辦業務。由於部分較早開始試辦的業者將屆滿一年，若《虛擬資產服務法》於屆滿時未通過，則延長試辦期間，若專法通過可儘快讓試辦業務落地。

其次，金管會去年修正七項法規命令，放寬產、壽險數位保險公司的最低申設資本額為5億元和10億元、至少20%收入來自於創新，且可以有實體通路，今年4月底再修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，讓數位保險公司開業一年內取得資安和個資認證，即可開辦網路投保業務。其三是銀行業持續研究AI模型的應用場景，銀行局表示，金融機構是特許行業，需遵守資訊安全和風險控管原則，在AI應用方面相對其他產業保守。